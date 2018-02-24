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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Bayern Münih Hertha Berlin maçı canlı yayın ile Spor Arena'da!

Spor Arena
24.02.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

G.Saraylı yıldız için flaş sözler: 20 milyon euro teklif...

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Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ali Naci Küçük, Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0'la geçtiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ali Naci Küçük'ün maç sonu açıklamaları ve tespitleri:

Galatasaray, Bursaspor karşısında çok net ve 5-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Eze eze, oyun disiplininden hiç kopmadan sıfır hata ile Galatasaray 3 puanı kazandı. Ancak insan değinmeden geçemiyor. Galatasaray takımı taraftarının önünde kendi sahasında bambaşka bir futbol ortaya koyuyor. Deplasmanlarda oynadıkları futbolla alakası yok!

Siyah ile beyaz kadar farklı. Fakat Galatasaray'ın şampiyon olması için Türk Telekom'da oynadığı futbolun yüzde 50'sini deplasmanda sergilemesi gerekli. Abartmıyorum, Galatasaray deplasmanda şu futbolunun yarısını oynasa şampiyonluk hedefine ulaşır.

"ZAFERİ HERKESTEN FAZLA İSTEYEN BİR YAPISI VAR"
Galatasaray Gomis'e sahip olduğu çok ama çok şanslı... Ne Negredo, ne Fernando, ne Adebayor! Bence Türkiye'nin en iyi golcüsü Gomis...

Gol krallığında da zirveye yerleşti. Gomis gibi kendini kanıtlamış istekli ve hırslı futbolcu bulmak çok zor.. Başarı endeksli ve kariyerinin ilk şampiyonluğuna odaklanmış zaferi herkesten çok isteyen bir yapısı var..

"20 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE ŞAŞIRMAM"
Garry Rodrigues hem çalışkan hem de müthiş bir profesyonel... Bence Galatasaray'ın seneye onu elinde tutma şansı çok az. Sezon başında İngilizler, Osmanlı maçına gelip Galatasaray'a Rodrigues için 6 milyon pound teklif etmişlerdi. Rodrigues her hafta üzerine koyarak gidiyor. Fatih hoca ile Rodrigues daha farklı bir futbol oynuyor. Son vuruş ve bitiriciliğini cidden iyi bir seviyeye çıkardı. Rodrigues'e 20 milyon euro'nun (93 milyon TL) üstünde teklifler gelirse şaşırmam..

Mariano gibi bir oyuncun varsa bana göre etinden,kemiğinden faydalanmalısınız. Dünyada sağ bekten oyun kuran oyuncu sayısı çok az,inanılmaz zeki bir oyuncu. 

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