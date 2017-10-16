Muğla'dan Konyaspor-Galatasaray maçı için Konya'ya gelen bir Galatasaray taraftarı, bir grup tarafından darp edildi.

Galatasaray formasını taşıyan taraftarı gören bir grup Konyaspor taraftarı, genç taraftarı darp etti ve sözlü tacizlerde bulundu.

Formasını vermek istemeyen taraftarın, formasında Martin Linnes'in imzası olduğu öğrenildi.

DERBİDE STATTA OLACAK

Sosyal medyada görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Galatasaraylı yönetici Ural Aküzüm, "Konya'da mağdur olan öğrenci kardeşimiz Fenerbahçe maçında kulübümüzün misafiri olacak. O delikanlı arkadaşlarla da emniyet ilgilenecek!" şeklinde paylaşımda bulundu. (Sporx)