G.Saray'ın transfer hedefine Gerrard kancası!
İsmi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile anılan genç forvet için, Rangers menajeri Steven Gerrard'ın devreye girdiği iddia edildi.
İddianın kaynağı 'Rangers News' adlı İskoçya merkezli bir spor haber sitesi ve Steven Gerrard, ismi geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile anılan genç forvet Dominic Solanke için devreye girip işi bitirmek üzere...
A takımla sadece İngiltere Lig Kupası'ndaki Chelsea maçı kadrosunda kendine yer bulabilen 97 doğumlu forvet, Premier Lig'de süre almayı bir kenara bırakın, kadroya bile giremedi.
Umar Sadiq muhtemelen Roma'ya geri dönecek, Kyle Lafferty beklenen etkiyi gösteremedi ve her ne kadar çok iyi bir sezon geçirse de, disiplin problemi zaman zaman sorun olan Alfredo Morelos alternatifsiz kaldı.
Liverpool'un efsane ismi, kendi adını araya sokarak Solanke'nin işini bitirmek üzere ve genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayacaklar.
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