G.Saray'ın rakibi Benfica, yarı final için sahada! iddaa'da öne çıkan...
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Kupası'nda Vitoria Guimaraes'e konuk oluyor. Yarı finale çıkma maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
Vitoria Guimaraes
- Guimaraes ligde ilk 4'e sızmaya çalışıyor, kupada ise önceki üç turu gol yemeden geçmeyi başardılar.
- Orta sahasından Toze cezalı, Andre Andre'nin durumu maç saati netleşecek.
- Benfica ile oynadıkları son 14 resmi maçta galibiyetleri bulunmuyor. (12 mağlubiyet - 1 beraberlik)
Benfica
- Rui Vitoria’nın ayrılmasından sonra takımın başına 'geçici' olarak geçen Bruno Lage ile sezon sonuna kadar devam kararı alındı.
- Lage ile çıktıkları 2 maçta 6 gol atıp 6 puan topladılar, Rafa Silva ve Jonas'ın sakatlıkları sürüyor.
- Dom Afonso Henriques deplasmanında oynadıkları son 6 Vitoria Guimaraes maçını kaybetmediler, 5'inde gol yemediler.
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