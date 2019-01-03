G.Saray'ın rakibi Benfica, ligde kaybetti!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica takımı, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 15. haftasında oynanan maçta Portimonense'nin gollerini Benfica'lı oyuncular kendi kalesine attı. Ruben Dias (Dk.12) & Jardel (Dk. 38)
Benfica'da Jonas 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde üçüncü yenilgisini kaydeden Benfica 32 puanda kalarak, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
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