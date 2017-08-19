Osmanlıspor karşısındaki G.Saray'ın galibiyet şifresi...

Osmanlıspor ile Galatasaray ligin 2. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

Size göre nasıl bir 90 dakika olur? Ve bu maçta hangi tarafı avantajlı görüyorsunuz?



Maçın kaderini Galatasaray’ın ortaya koyacağı performans tayin edecektir. Galatasaray geçtiğimiz hafta Kayserispor’a karşı oynadığı futbolu ortaya koyarsa sadece Osmanlıspor değil ligde kolay kolay hiçbir rakip önünde duramaz Galatasaray ligin ilk haftasında o kadar istekli, dinamik, keyif veren bir futbol ortaya koydu ki sadece sarı kırmızılı taraftarlar değil adeta herkes bugünkü 90 dakikayı merakla, heyecanla beklemeye başladı. Ben moralli olan oynadığı futboldan keyif alan, yardımlaşan, takım olma yolunda büyük mesafe kat eden Galatasaray’ın 2 yıldır 3 puanla dönemediği Osmanlıspor deplasmanından bu kez galibiyetle döneceğini düşünüyorum.



Tudor kadroyu bozmadı. Görüşün nedir?



Galatasaray geçen hafta 4-1’lik galibiyet almaktan öte, ortaya koyduğu futbol ile umutsuz olan taraftarlarının kafasından tamamen negatif düşünceleri sildi. Galatasaray taraftarına heyecan verdi, umut verdi, mutluluk hormonu aşıladı. Şimdi böyle bir futbol ortaya koyan takımı, hangi teknik adam bozar ki?

Tudor da bu kadroyu bozmayıp sahaya sürdü. Galatasaray’ın ortaya koyduğu bu futbolda transferleri kadar Tudor’un 4-2-3-1 sisteminden vazgeçip taktiksel değişikliğe gitmesi de etkili oldu. Tudor üçlü orta sahaya dönerek doğru bir hamleye imza attı.

Galatasaray, yan toplarda ve savunmada kronik hale gelen hatalarını tekrarlamazsa sıkıntıya düşmeden galip gelir. Sarı kırmızılı takım zaten adeta zayıf karnı haline gelen yan top zafiyetini ortadan kaldırsa Galatasaray taraftarı huzurla arkasına yaslanıp maçları keyifle izleyebilir. Ama bu yan top sorunu Muslera gibi bir kalecinin dahi kalesini gole kapatmasını engelliyor.



Maçın kilit oyuncusu kim olur?



Şimdi bu akşam Tolga Ciğerci yine karşımıza sol kenar yani kanat oyuncusu olarak çıkacak. Fernando defansın hemen önünde ön liberoda tek başına oynarken Galatasaray’da deyim yerinde ise 10 numara pozisyonunda iki oyuncu görev alacak. Ndiaye ile Belhanda...Tudor, Ndiaye’yi de bu maçta ön tarafta kullanmayı planlıyor. Eğer Galatasaray’da Tolga-Ndiaye-Belhanda üçlüsü iyi iş çıkarırsa yani en kritik çarklar işlerse sarı kırmızılı takım hem kazanır hem de yine izleyenlere keyif verir...