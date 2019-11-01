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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

G.Saray'ın konuğu Rizespor! Aralarındaki son 10 maçın 6'sı berabere, iddaa oranı...

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G.Saray'ın konuğu Rizespor! Aralarındaki son 10 maçın 6'sı berabere, iddaa oranı...

Süper Lig'de haftanın açılışı maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u TT Stadı'nda ağırlarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız...

GALATASARAY - RİZESPOR

Son dönemde hücumda yaşadığı sıkıntılara derbide de son veremeyen Galatasaray, ikinci yarıda Umut Nayir’in attığı gole engel olamadı ve Vodafone Park’tan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim’in ekibi oynadığı son 6 resmi maçın 5’inde gol atamamış oldu.

Önümüzdeki hafta içinde Real Madrid’e konuk olacak Galatasaray, bu akşam ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor; ancak son yıllarda Karadeniz temsilcisi, sarı kırmızılılara epey zorluk çıkarmış durumda.

Ev sahibinde Marcao cezası nedeniyle yok. Bir süredir forma giymeyen Falcao’nun durumu ise maç saati belli olacak.

Salı günü Türkiye Kupası’nda BAL temsilcisi 1074 Çankırıspor’a konuk olan Çaykur Rizespor, 3 golle 5. tura çıkarken birçok as oyuncusunu da dinlendirdi.

Geçen hafta sonunda ise evinde Ankaragücü’nü 2 golle deviren Rizespor, böylelikle ligdeki 4 maçlık yenilgi serisine de son vermiş oldu.

Son 2 deplasman maçında 5’er gol yiyen konuk ekibin, en fazla dikkat etmesi gereken konu savunma güvenliği olacak...

Son lig maçında sakatlanan Abdullah Durak’ın durumu şüpheli.

G.Sarayın konuğu Rizespor Aralarındaki son 10 maçın 6sı berabere, iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasındaki son 10 Süper Lig maçının 6’sı berabere bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 9 maçın 7’si KG VAR bitti.

- Galatasaray, Süper Lig’de evinde 40 maçtır kaybetmiyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHLERE GÜVENİYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde...

- Bu maça bahis yapan üyelerin %68’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise KG VAR!

- Misli.com üyelerinin yaklaşık %8’i mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLERDEN YANA...

Galatasaray sahasında favori ancak oran düşük. Konuk takımda Boldrin BİR hayli formda. 90 dakikada fileler en az 3 kez havalanır. 1.55 iddaa oranı daha cazip.

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Galatasaraylı Falcao'nun Porto günlerinden... Nefis bir gol!

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