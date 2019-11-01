G.Saray'ın konuğu Rizespor! Aralarındaki son 10 maçın 6'sı berabere, iddaa oranı...
Süper Lig'de haftanın açılışı maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u TT Stadı'nda ağırlarken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız...
Son dönemde hücumda yaşadığı sıkıntılara derbide de son veremeyen Galatasaray, ikinci yarıda Umut Nayir’in attığı gole engel olamadı ve Vodafone Park’tan puansız ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fatih Terim’in ekibi oynadığı son 6 resmi maçın 5’inde gol atamamış oldu.
Önümüzdeki hafta içinde Real Madrid’e konuk olacak Galatasaray, bu akşam ağırlayacağı Çaykur Rizespor karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor; ancak son yıllarda Karadeniz temsilcisi, sarı kırmızılılara epey zorluk çıkarmış durumda.
Ev sahibinde Marcao cezası nedeniyle yok. Bir süredir forma giymeyen Falcao’nun durumu ise maç saati belli olacak.
Salı günü Türkiye Kupası’nda BAL temsilcisi 1074 Çankırıspor’a konuk olan Çaykur Rizespor, 3 golle 5. tura çıkarken birçok as oyuncusunu da dinlendirdi.
Geçen hafta sonunda ise evinde Ankaragücü’nü 2 golle deviren Rizespor, böylelikle ligdeki 4 maçlık yenilgi serisine de son vermiş oldu.
Son 2 deplasman maçında 5’er gol yiyen konuk ekibin, en fazla dikkat etmesi gereken konu savunma güvenliği olacak...
Son lig maçında sakatlanan Abdullah Durak’ın durumu şüpheli.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasındaki son 10 Süper Lig maçının 6’sı berabere bitti.
- İki ekip arasında oynanan son 9 maçın 7’si KG VAR bitti.
- Galatasaray, Süper Lig’de evinde 40 maçtır kaybetmiyor.
MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHLERE GÜVENİYOR?
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde...
- Bu maça bahis yapan üyelerin %68’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise KG VAR!
- Misli.com üyelerinin yaklaşık %8’i mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN GOLLERDEN YANA...
Galatasaray sahasında favori ancak oran düşük. Konuk takımda Boldrin BİR hayli formda. 90 dakikada fileler en az 3 kez havalanır. 1.55 iddaa oranı daha cazip.
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Galatasaraylı Falcao'nun Porto günlerinden... Nefis bir gol!
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