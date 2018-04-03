G.Saray’ın iki maçı kaderi belirler

1- G.Saray, Trabzon’u da yendi. Terim hep pozitif bir havada. Aslan şampiyonluğun kokusunu aldı diyebilir miyiz?

2- Beşiktaş, cezalı olan Tolgay, Oğuzhan, Atiba ve Quaresma’nın yokluğunu Göztepe maçında hisseder mi?

3- F.Bahçe Kayseri’de 5-0 kazanırken, Valbuena ve Ekici gibi ofansif isimler oynatılmadı. Bunu nasıl okumalıyız?

4- Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un yarışını nasıl buluyorsunuz? 25 binden fazla üyenin oy hakkı var. Şu aşamada bir tahmin yapmak mümkün mü?

5- Başakşehir, ilk yarısında fark yiyebileceği Akhisar maçını ikinci yarı, baskın oyunla çevirdi. Başakşehir’in çok kritik bir virajı döndüğü söylenebilir mi?

6- F.Bahçe, “Eski şampiyonluklar hesaba katılsın” tartışmasını yeniden açtı. G.Saray, “Şampiyonların kupası müzesinde olur” dedi. Sizin düşünceniz?

MEHMET Y. YILMAZ: ŞU ANDA GERİLİM EN ÇOK G.SARAY’A ZARAR VERİR

1- ZİRVEDEKİ dört takımın form durumuna ve Beşiktaş ile Başakşehir’in Galatasaray ile deplasmanda oynayacağına bakarsak, Galatasaray’ın yarı yolu geçtiğini söyleyebiliriz. Fatih Terim de tecrübesiyle takımın havasını diri tutmaya çalışıyor. Şu anda gerilim içinde olmanın en çok Galatasaray’a zararının olacağını biliyor ve öyle davranıyor.

EKSiKLERiN YERiNE OYNAYACAK iSiMLER DE ÇOK KALiTELi

2- BEŞİKTAŞ için bu dörtlünün eksikliği önemli. Bunlar takıma oyun zekaları ve kaliteleri ile çok büyük katkı yapıyorlardı. Yerlerini alacak oyuncuların da Beşiktaş’ın oyuncusu olduğunu unutmayalım ama. Ciddi paralarla transfer edildiler ve bu düzeyde takımlarda oynamaya alışkınlar. Göztepe’nin nasıl bir oyun ortaya koyacağı da önemli tabii.

SIRADAN ADAMLAR CiDDi DiSiPLiN iÇiNDE OYNADI

3- AYKUT Kocaman’ın “gol yemeyelim, bir tane atar maçı alırız” prensibini artık öğrendik. Onun için Valbuena, Ekici gibi oyuncuların yokluğuna alıştık. Ama şunu da görmek gerekir ki fark 5 olduysa ve gol yemedilerse bunda ciddi bir disiplin içinde oynayan sıradan adamların önemli rolü var. Artık sezon bitiyor, Fenerbahçe seyircisi sıkıntı içinde maç izlemeye de alıştı.

YILDIRIM iLE KOÇ ARASINDAKi YARIŞ ORTADA

4- 25 bin üyenin kaçı gelip oy kullanacak, bilemiyoruz ama ben 10 bini bulmayacağını söyleyebilirim. Ali Koç henüz projelerini açıklamadı. Aziz Yıldırım ise Fenerbahçeliler için bir sır değil. Daha önce ne yaptıysa, yine onu yapacak. Bence yarış hala ortada ve futbol takımının durumu seçimde önemli bir faktör olacak.

BAŞAKŞEHiR’iN ASIL ViRAJI GALATASARAY MAÇI

5- BAŞAKŞEHİR, Akhisar maçını hakem sayesinde aldı, bunu unutmayalım. Başakşehir’in önündeki asıl viraj Galatasaray maçı. Başakşehir eğer o maçı kazanamaz ise şampiyon olamaz. Aynı şey Galatasaray için de geçerli tabii. Onların önünde de iki kritik viraj var: Başakşehir ve Beşiktaş maçları.

FEDERASYON GEÇMiŞi NASIL YOK SAYABiLiYOR?

6- Futbol Federasyonu’nun ambleminde 1923 yazılı. O günlerden bugüne kadar Türkiye sınırları içinde oynanan tüm ligler ve şampiyonalar bu federasyon tarafından düzenlendi, tescil edildi. Federasyon geçmişini nasıl yok sayabiliyor? Türk futbol tarihinin en önemli figürleri Ukrayna’da mı oynayıp, goller attılar, kupalar kazandılar? Eski şampiyonluklar da sayılmalıdır.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Trabzonsporlu Kucka’nın Galatasaray maçında attığı ‘yılın golü!’

- Haftanın en iyi takımı: Fenerbahçe

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Roberto Soldado

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk

UĞUR MELEKE: G.SARAY AYNI TRABZON’A BU SEFER TOP GÖSTERMEDi

1- LİGİN ilk yarısında aynı Galatasaray, aynı Trabzonspor’a karşı feci bir futbol oynamış, top görememişti. Bu kezse top göremeyen, maçın herhangi bir anında puan alacağına dair en ufak ışık vermeyen taraf Trabzonspor’du. İlk üç takımın hepsi tek farklı kazandı ama Galatasaray’ın oyunu beş farklıydı bence. Stat, hoca, takım bir momentum yakalamış görünüyorlar.

MEDEL GÖZTEPE MAÇINDA SEKiZ NUMARA OYNAYABiLiR

2- EKSİKLER takımın en zengin bölgesinden. Göztepe’ye karşı merkezde muhtemelen Necip-Medel-Talisca oynayacak ve Medel sekiz numara rolü alacak. Medel’in Türkiye’de şu zamana kadar görmediğimiz bir yüzünü göreceğiz, ki bence o yeteneği var. Göztepe merkezde Rotman-Selçuk-Castro ile çıkarsa Beşiktaş’a güçlük çıkarabilir.

VALBUENA’NIN BÖYLE DAKiKALARA iHTiYACI YOK

3- VALBUENA’yı almamasını anlayabiliyorum; çünkü maç erken kopmuş, devre 3-0 bitmiş. Valbuena’nın böyle dakikalara ihtiyacı yok, o dakikalardan Oğuz Kağan faydalansın istersiniz. Ama Ekici’nin maç eksiği var, müsabaka melekeleri zayıf. İlerleyen dakikalarda Fernandao’nun değil Ekici’nin dakika almasını beklerdim doğrusu. Sanırım Kocaman sahada aynı anda maksimum 2 yetenekliye tahammül edebiliyor, fazlası ona doz aşırı geliyor.

F.BAHÇELiLER HEYECANDAN FAZLASINI iSTiYOR

4- F.BAHÇE gibi bir kulübün başkanlık seçiminde “heyecan” faktörünün rol oynayacağını çok sanmıyorum; tarihte bu seviyede bir göreve aday olup heyecanı eksik olan birini görmedim! Ama gözlemlediğim kadarıyla F.Bahçeliler heyecandan fazlasını istiyorlar artık; antrenör istikrarı istiyorlar, medeniyet istiyorlar, centilmenlik istiyorlar. Aziz Yıldırım’ın da bu departmanlarda çok başarılı olmadığı açık.

BAŞAKŞEHiR’iN YEDEKLERi BiLE LiGDE BEŞiNCi OLUR

5- FİKSTÜRDE Beşiktaş’la Akhisar birbirlerini takip ediyor; Başakşehir’e kadar hiçbir takım bu ikisini peş peşe yenmedi. Yani Başakşehir iki kritik virajı harika döndü. Başakşehir’in en önemli avantajı yedek kulübesi. Bajic’li, Kerim’li, İrfan’lı, Attamah’lı, Napoleoni’li, Egemen’li, Gökhan’lı Başakşehir kulübesi de herhalde bu ligde beşinci olurdu.

TÜRKiYE ŞAMPiYONASI VE MiLLi KÜME BiRER ‘DEĞER’DiR

6- BU meseleyi kulüpler üstü bir düzlemde değerlendirmek gerek. İngilizler 19’uncu yüzyılı, Almanlar 1900’leri, İspanyollar 1920’leri tarihinin bir değeri olarak kabul ediyorsa, bizim de Türkiye Futbol Şampiyonası’nı, Milli Küme’yi inceleyip futbol tarihimize bir değer olarak not etmemizde ben bir sakınca göremiyorum.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Kayseri’de tribün şiddetinin hortlaması, elektronik biletin de yabancı madde terörünü durduramaması.

- Haftanın en iyi takımı: Yeni Malatyaspor

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Fatih Terim

- Haftanın en iyi futbolcusu: Roberto Soldado

- Haftanın en iyi hakemi: Ümit Öztürk

KOCAMAN YANLIŞ LiGDE!

Vardan: Kocaman, Kayseri’de Valbuena ve Ekici’yi oyuna almamakla, ‘Bakın sizsiz de rahatça kazanabiliyoruz” mesajı verdi.

Arslan:Kapasitesi sınırlı bir takımla, hem yarışacak hem şampiyon olacak! Kocaman yanlış bir ülkede ve ligde görev yapıyor.

UĞUR VARDAN: G.SARAY’IN ARTISI ÇOK

1- G.SARAY, Trabzonspor maçında oyun iştahı ve meseleye güzellik katma bakımından da artılar barındıran bir görüntüdeydi. Şampiyonluk kokusu tabii ki alınmış durumda ve Terim’in öğrencileri rakipleriyle evinde oynama avantajına sahip. Başakşehir ve Beşiktaş maçları, sadece sarı kırmızılıların değil, diğer zirve ortaklarının da sıralamasındaki en önemli randevular olacak.

GÖZTEPE ESKiSi GiBi DEĞiL

2- Göztepe, ligin belli bir periyodunda ortaya koyduğu grafikle dikkat çekmişti. Lakin bu aralar eski formundan uzakta. Bu açıdan Beşiktaş, eksikliklerini hissedilmeyebilir ama yine de Tamer Tuna’nın ekibi dikkate değer bir futbol oynuyor. Ben, siyah beyazlıların takılmayacağı kanaatindeyim. Eski sevdalıların (Beşiktaş taraftarı ve Demba Ba) yeniden buluşması açısından da ilginç bir randevu olacak.

KOCAMAN KAYSERi’DE iKi MESAJ VERDi

3- BU durumu iki seçenekli okumak mümkün;

1-) İlk 12 dakikada gelen goller, keza 45 dakikalık bölümdeki üç fark, ‘Böylesi bir değişikliğe ihtiyaç gerek yok’ durumu yarattı.

2-) Kocaman, “Bakın sizsiz de rahatça kazanabiliyoruz” mesajı verdi. Bence ilk seçenek mantıklı ama ben olsam maçın ikinci yarısında Valbuena’yı da oyuna dahil ederdim.

TAKIMIN PERFORMANSI YENi BAŞKANI BELiRLER

4- BENCE haziran ayındaki seçimini sonucunu, mayısta lige nokta konulduğu anda, sarı lacivertli takımın 34 maçlık performansı belirleyecek. Naçizane teorime göre Fenerbahçe’nin ligi ‘İlk iki’de bitirmesi başkan Aziz Yıldırım’la yola devam, ‘üçüncülük’ ama en çok da ‘dördüncülük’, Ali Koç demek anlamına gelecek gibime geliyor.

iNSANi YARDIM TÜRÜ HAMLELERE GEREK YOK!

5- AKHİSAR, F.Bahçe’yi yenerek ligde kartları yeniden dağıtmıştı. Benzer bir hamleyi Başakşehir’e de uyguluyordu ki, kaçırılan gollerle aynı suda yıkanamadı. Lakin konuk takımı galip getiren goldeki topun çizgi dışından çevrildiği tartışması ve Emre’ye yönelik hakemin ‘hoşgörüsü’, Başakşehir’e karşı antipatiyi yükseltti. Oysa Avcı’nın öğrencileri, bu tür ‘yardım’ hissi yaratan hamleler olmadan da yarışı sürdürebilir.

ŞAMPiYONLUK REViZYONU KAOSU BÜYÜTÜR

6- VALLA ben kişilik olarak eskiye (sinemada, mimaride, sanatta, insan ilişkilerinde) hayran, geçmişteki mirasların korunmasından yana bir yapıya sahibim. Türkiye’de ise futbol sürekli bir kaosun, daha doğrusu kaotik ortamın ifadesi. Yeni bir hamle ve şampiyonluk tablolarının revizyonu, kaosu büyütür. Hafızayı bu türden yenilemek bana çok doğru gelmiyor.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Maç içinde hiçbir etkinliği olmayan Kucka’nın attığı jeneriklik gol.

- Haftanın takımı: Fenerbahçe

- Haftanın teknik ADAMI: Fatih Terim

- Haftanın futbolcusu: Sofiane Feghouli

- Haftanın hakemi: Ümit Öztürk

MEHMET ARSLAN: BU SEZON ÇOK FARKLI BİR FATİH TERİM VAR

1- FARKLI hem de çok farklı bir Fatih Terim var bu sezon. Hakemle, rakiple uğraşmayan, gülümseyen bir Fatih Terim. Sadece sahanın içine bakıyor. Sahanın dışına çıktıkça asıl işinden uzaklaşacağını biliyor. Örnek mi? Aykut Kocaman. Taçla, hakemle ilgili konuştukça tepki gördü, işinden uzaklaştı. Terim’in bu tavrı hem camiayı hem de takımı rahatlatıyor.

BEŞiKTAŞ ALIŞILDIK TARZINI YiTiRDi

2- QUARESMA etkisi diyebiliriz buna. Alışıldık tarzını yitirdi sanki Beşiktaş. Onun yokluğu takımı etkiledi. Göztepe maçını da geçip gerçek kimliğine bürünürler. Bundan kuşkum yok. Benim hala en büyük şampiyonluk adaylarımdan Beşiktaş.

AYKUT KOCAMAN YANLIŞ BiR LiGDE GÖREV YAPIYOR

3- KAPASİTESİ sınırlı bir takımla, hem yarışacak, hem şampiyon olacak hem de yeni bir takım yaratacak. Kocaman’ın sezon başı hedefi buydu. Takımın kapasitesine bakmadan da bunlar istendi ondan. Ne yazık ki bunu gerçekleştirdiğini söyleyemem. Ama Aykut Kocaman’ın felsefesine inanan biriyim. Bu bakımdan yanlış ülkede ve yanlış bir ligde görev yapıyor Aykut Kocaman.

FENERBAHÇE KONGRESiNE 20 BiN KATILIM OLUR

4- FENERBAHÇE’nin inanılmaz zenginliği bu. Adaylara bakar mısınız? Kongre için bir tahmin yapmak güç. Ama Ali Koç’un müthiş bir dip dalgası yakaladığını spor kamuoyu gibi ben de görüyorum. Ama diğer yandan da Aziz Yıldırım ve ekibinin çevresine yaydıkları “Kesin kazanırız” özgüveni var. 20 bin civarında katılımla Ali Koç kazanır tespitine ben de katılıyorum.

BAŞAKŞEHiR, AKHiSAR’I YENiNCE ÖZGÜVENi YÜKSELDi

5- HEM de nasıl. Akhisar maçını kaybetseler darmadağın olurlardı. Şimdi özgüvenleri yükseldi. Galatasaray ile oynayacakları maç onların kaderini belirler. Kazanırlarsa asıl virajı o zaman dönerler.

YILDIZLAR EKLENiRSE ORTALIK TAM ANLAMIYLA KARIŞACAK

6- MADEM Beşiktaş’ın eklendi, Fenerbahçe’nin de eklensin. İtiraz edilebilir mi buna? Efendim işte Avrupa’da temsil etmek vs vs. Geçiniz bunları. Bir yol açarsanız herkes oradan yürümek ister. Kaldı ki bu yıldızlar eklenirse, yayın gelirlerinden alınan şampiyonluk priminde Bursaspor ve Trabzonspor’un gelirleri düşecek. Ortalık tam anlamıyla karışacak. Eh bunda da üzerimize yok.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Kayserispor taraftarının beş gol yiyen genç kaleci Vedat’a moral vermesi.

- Haftanın takımı: Fenerbahçe

- Haftanın teknik ADAMI: Aykut Kocaman

- Haftanın futbolcusu: Roberto Soldado

- Haftanın hakemi: Ümit Öztürk