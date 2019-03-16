Galatasaray'ın Bursa kafilesi belli oldu! Fernando sürprizi...
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.
Hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, kara yoluyla Bursa'ya gidecek.
Galatasaray kafilesinde Fernando Reges ile sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo yer almadı.
Son dönemlerde form düşüklüğü bulunan Fernando'nun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi. Nagatomo'nun ise sakatlığı dolayısıyla kadroya alınmadığı belirtildi.
Kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Marcao, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
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