G.Saray'ın acil eylem planı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
Ali Naci KÜÇÜK
24.04.2018 - 21:54, Son Güncelleme:

G.Saray'ın acil eylem planı

Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
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Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
G.Saray'ın acil eylem planı
GALATASARAY İÇİN HER EYLEMİ YAPIYORUZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün dergisinde yer alan yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz, “G.Saray’ın menfaati için dürüstçe her türlü söylem ve eylemi yapıyoruz. G.Saraylıların düşleri bir gün gerçek olacak, geçmişte olduğu gibi” dedi.

BEŞİKTAŞ derbisi için Almanya’dan 50 bin Galatasaray forması! Satışlar 2 ayda 4 katına çıktı, raflarda sarı kırmızılı forma kalmadı... Galatasaray’ın teknik direktör Fatih Terim önderliğinde şampiyonluk yarışına son sürat devam etmesi ilgiyi de iyiden iyiye artırdı. Galatasaray Kulübü bu sezon şimdiden toplamda 300 bin adet forma satış rakamına ulaştı.

GS Store mağazalarında yalnızca ‘Small’ beden üretilen formaların kaldığı öğrenildi. Yoğun ilgi aralıksız devam edince, ‘Small’ beden formaların da büyük çoğunluğu tükendi ve sarı kırmızılı yönetim hemen harekete geçti.

TÜM MAĞAZALARA DAĞITILACAK
SARI kırmızılı taraftarlardan gelen talepler üzerine Galatasaray, Beşiktaş derbisi nedeniyle anlaşmalı olduğu dünyaca ünlü marka ile görüşüp sorunu çözdü.

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray taraftarlarının ilgisini karşılamak adına Almanya’dan 50 bin adet Nike forma siparişi verildi.

Derbi için geçen haftadan bu yana Almanya’da üretilen formalar da Türkiye’ye giriş yaptı. Böylelikle yönetim, gerçekleştirdiği acil müdahale ile olası bir ‘forma krizini’ de aşmayı başardı. Türkiye’ye getirilen formaların 29 Nisan Pazar akşamı Türk Telekom Arena’da oynanacak derbiye kadar tüm mağazalara dağıtılacağı öğrenildi.

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HEM METİN OKTAY HEM DE ŞAMPİYONLUK TİŞÖRTÜ...
GALATASARAY Kulübü’nün Beşiktaş derbisi için hazırlıkları bu konularla da sınırlı kalmadı. Ayrıca sarı kırmızılı taraftarların her zaman ilgi gösterdiği 20 bin adet Metin Oktay’ın özel forması da kritik karşılaşma öncesinde üretildi.

Ve aynı zamanda Cimbom, şampiyonluk yarışında kader niteliği taşıyan Beşiktaş mücadelesinde satışa sunulmak üzere Metin Oktay tişörtleri haricinde özel bir tişört daha tasarladı.

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş maçı öncesinde GS Store mağazalarında Metin Oktay selamı olarak bilinen ellerin kalplere gittiği görsel tema ve üzerinde, “Hedef 21” yazılı tişörtleri de taraftarların beğenisine sunacak. Galatasaraylıların ürünlere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

Ali Naci Küçük
Ali Naci Küçük
alinacikucuk@hotmail.com
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