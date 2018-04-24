G.Saray'ın acil eylem planı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün dergisinde yer alan yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Cengiz, “G.Saray’ın menfaati için dürüstçe her türlü söylem ve eylemi yapıyoruz. G.Saraylıların düşleri bir gün gerçek olacak, geçmişte olduğu gibi” dedi.
BEŞİKTAŞ derbisi için Almanya’dan 50 bin Galatasaray forması! Satışlar 2 ayda 4 katına çıktı, raflarda sarı kırmızılı forma kalmadı... Galatasaray’ın teknik direktör Fatih Terim önderliğinde şampiyonluk yarışına son sürat devam etmesi ilgiyi de iyiden iyiye artırdı. Galatasaray Kulübü bu sezon şimdiden toplamda 300 bin adet forma satış rakamına ulaştı.
GS Store mağazalarında yalnızca ‘Small’ beden üretilen formaların kaldığı öğrenildi. Yoğun ilgi aralıksız devam edince, ‘Small’ beden formaların da büyük çoğunluğu tükendi ve sarı kırmızılı yönetim hemen harekete geçti.
TÜM MAĞAZALARA DAĞITILACAK
SARI kırmızılı taraftarlardan gelen talepler üzerine Galatasaray, Beşiktaş derbisi nedeniyle anlaşmalı olduğu dünyaca ünlü marka ile görüşüp sorunu çözdü.
Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray taraftarlarının ilgisini karşılamak adına Almanya’dan 50 bin adet Nike forma siparişi verildi.
Derbi için geçen haftadan bu yana Almanya’da üretilen formalar da Türkiye’ye giriş yaptı. Böylelikle yönetim, gerçekleştirdiği acil müdahale ile olası bir ‘forma krizini’ de aşmayı başardı. Türkiye’ye getirilen formaların 29 Nisan Pazar akşamı Türk Telekom Arena’da oynanacak derbiye kadar tüm mağazalara dağıtılacağı öğrenildi.
HEM METİN OKTAY HEM DE ŞAMPİYONLUK TİŞÖRTÜ...
GALATASARAY Kulübü’nün Beşiktaş derbisi için hazırlıkları bu konularla da sınırlı kalmadı. Ayrıca sarı kırmızılı taraftarların her zaman ilgi gösterdiği 20 bin adet Metin Oktay’ın özel forması da kritik karşılaşma öncesinde üretildi.
Ve aynı zamanda Cimbom, şampiyonluk yarışında kader niteliği taşıyan Beşiktaş mücadelesinde satışa sunulmak üzere Metin Oktay tişörtleri haricinde özel bir tişört daha tasarladı.
Sarı kırmızılılar, Beşiktaş maçı öncesinde GS Store mağazalarında Metin Oktay selamı olarak bilinen ellerin kalplere gittiği görsel tema ve üzerinde, “Hedef 21” yazılı tişörtleri de taraftarların beğenisine sunacak. Galatasaraylıların ürünlere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle