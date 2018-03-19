G.Saray’ın 1 numaralı rakibi Başakşehir

1- Terim’in derbi öncesi son idmanı stada alıp taraftara açması doğru bir hamle miydi? Beraberliğe etkisi oldu mu?

2- Kaliteli olmasa da heyecanlı bir derbi izledik. Sizce hangi hoca oyunu doğru oynadı ve maçın hakkı neydi?

3- F.Bahçe derbisini puanla geçen G.Saray’ın şampiyonluk şansı cuma gününe göre ne kadar artmış oldu?

4- Her hafta alınan sonuçlara göre Aykut Kocaman’ın yarışa dair söylemleri değişiyor. Fenerbahçe için yarış mental olarak bitti mi?

5- Şenol Güneş, Abdullah Avcı’ya karşı neden hep çaresiz kalıyor? Pazar akşamı alınan yenilgi için siz faturayı kime çıkartıyorsunuz?

6- Başakşehir, özellikle ilk devre futboluyla “Şampiyon olur” dedirtti. Galatasaray’ın 1 numaralı rakibi Başakşehir mi?

MEHMET Y. YILMAZ: TERiM’iN TARAFTARA AÇIK iDMANI SONUCU ETKiLEMEDi

1- Terim’in bu kararına bir ‘hamle’ diyebilir miyiz, emin değilim. Bir fantezi olarak ilginç tabii ama sonucu etkileyecek bir motivasyon yarattığını söyleyemeyeceğim. Futbol ‘gaz vererek’ kazanılacak bir oyun değil artık. Belki kimsenin antrenman yapmadığı, taktik diye bir şeyden çok haberdar olunmadığı yıllarda ‘gaz vermek’ işe yarardı ama günümüzde komik kaçıyor.

DERBi HAKEMi BAHiSÇiLERLE iŞBiRLiĞi iÇiNDE MiYDi?

2- Derbiyi hangi hoca doğru oynadı sorusu hakemin yönetiminden sonra anlamını yitirdi. Hakem maçı berabere bitirmek için kararlı gelmişti ve gözünün önünde olan penaltıları çalmadı, kartları es geçti ve maç berabere bitti. Hakem, federasyon başkanından talimat mı almıştı? Yoksa maçı berabere bitirmek isteyen bir organizasyon ile mesela bahisçiler ile işbirliği içinde miydi? Ciddi olarak soruşturulması gereken bir konu varsa, budur. Beraberlik, bahis oyunlarında kime ne kazandırdı? Buna iyi bakılmalı.

GALATASARAY’IN ŞANSI ARTTI AMA DAHA ÇOK MAÇ VAR

3- Galatasaray’ın şansı arttı, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama unutmamalı ki Başakşehir ve Beşiktaş maçları var; Trabzon maçı da hâlâ oynanmadı. Önümüzde daha çok maç var. Şansı arttı ama bu şansı kullanıp kullanamayacağını görmek gerek. Sezonun ilk yarısında bu şansı kullanamadıklarını unutmayalım.

F.BAHÇE iÇiN YARIŞ BiTMEDi AMA KOCAMAN SAKiN OLMALIDIR

4- Fenerbahçe için tamamen bitti diyemeyiz. Çünkü önlerinde ikinci olup Şampiyonlar Ligi’ne gitmek gibi bir hedef olmalı. Hedefiniz en az ikincilikse, bu ligde ve bu puan farkıyla şampiyonluk da hedefinizde olmalı. Kocaman da sakin olmalı. Takımı bu hedefe yöneltecek kişi kendisi ve o bundan vazgeçerse takım dördüncülükten bile vazgeçebilir, unutmamalı.

ŞENOL GÜNEŞ iLE OYUNCULARI ARASINDA SOĞUKLUK OLUR

5- Güneş de bir süredir formsuz. Avcı’nın planını çözüp bozacak hamleleri yapamadı; üstelik rakibi uzun süre 10 kişi oynamıştı. Güneş, faturayı oyuncularına çıkardı ama onları sahada dizmek, oynatmak durumunda olan da kendisi. Takıma yönelik eleştiriler aralarında soğukluklara yol açar ve bunun cezasını Beşiktaş çeker.

BAŞAKŞEHiR iÇiN YOLUN EN ÖNEMLi KISMI G.SARAY MAÇI

6- Başakşehir’in bir numaralı rakibi kendisi. Ligin ikinci yarısına iyi başlayamadılar ve bu maçta Beşiktaş’a karşı kurdukları üstünlük ve oynadıkları futbol ile yeniden ayağa kalktıklarını gösterdiler. Galatasaray ile oynayacakları maçı da kazanırlarsa yolun en önemli kısmını geçtiklerini söyleyebiliriz.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Cenk Tosun’un Premier Lig’de 2 gol daha atarak, iyice ısınması.

- Haftanın Takımı: Başakşehir

- Haftanın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

- Haftanın Futbolcusu: Emmanuel Adebayor

- Haftanın Hakemi: HÜSEYİN GÖÇEK

UĞUR VARDAN: STATTA TARAFTARLA iDMAN MOTiVASYON iÇiN HOŞLUKTU

1- Ben bu hamlenin sonuca bir etkisi olduğu kanaatinde değilim ama motivasyona (hem takımı hem de camiayı) yönelik bir hoşluktu ve bu hoşlukla, gündem olmayı başardılar. Öte yandan basın bu tür maçlardan sonra yazacak hikâyeler arar, eğer Maicon’un frikiği direk yerine ağlarla buluşsa ya da Tolga golü atsa, yazılacak destanın maddelerinden biri de bu buluşma olacaktı.

DERBiYi FATiH TERiM DAHA DOĞRU OYNADI, GALiP GELEBiLiRDi

2- TERİM daha doğru oynadığı aşikâr. Hücumcu bir kadro çıkardı. Oyunun sonlarıda hasreti bitirecek fırsatları da buldu ama biri direkten, diğeri yetenekten döndü. Kocaman ise kendi anlayışına sadık kaldı; maçı uzun süre berabere götürecek, sonra da Alper ve Valbuena gibi ‘kreatif’ isimlere sonuca gidecekti. Ama istediğini alamadı. Penaltılarda haklı Kocaman ama camiası bile maçı sanırım penaltılar üzerinden okumadı. İkisi de “Teşekkürler, istemiyoruz” dedi.

G.SARAY, iKi RAKiBiNi DE EViNDE AĞIRLAYACAK, BU ÖNEMLi AVANTAJ

3- 4 rakibin şansı yüzde 25. Biri eksilince de yüzde 33.3. Pazartesi sabahındaki hesapta ise şu ihtimaller göz önüne alınabilir: Başakşehir’le puan farkınız 1 ve evinize gelecek. Berabere kalırsanız yine öndesiniz. Beşiktaş’la fark 4 ve onlar da evinize gelecek. Bu randevuda alacağınız beraberlik bile size yetebilir. Bu hesapları, diğer 6 maçı kazanmak kaydıyla yapmalı elbet.

FENERBAHÇE, SADECE MENTAL DEĞiL FiZiKEN DE BiTMEK ÜZERE

4- Kocaman’ın maç sonu açıklamasında da belirttiği gibi ipler artık rakiplerin elinde. Yarış F.Bahçe için mental olduğu kadar fiziken de bitmek üzere. Ama futbol mucizeler oyunu.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN ZiYADE PROBLEM FUTBOLCULARDAYDI

5- Başakşehir’e karşı hücum ettiğinde kontralara yenik düşüyorsunuz. İlk yarıda böylesi bir oyun da yoktu ama Başakşehir oyuna hâkimdi. Güneş’ten ziyade oyunculardaydı problem. Tolgay kötüydü, Oğuzhan genel olarak kötü. Atiba miadını doldurmuş. Negredo’ya top taşınamadı, Love varlığını hissettiremedi. Talisca vasat, Babel dağınık. Ama futbol, sinema gibi; kötü filmlerin ve oyunların sorumlusu yönetmenler ve teknik direktörlerdir...

BAŞAKŞEHiR TAM DA KOCAMAN’IN iSTEDiĞi FUTBOLU OYNUYOR

6- KOCAMAN’ın istediği futbolu Başakşehir oynuyor ama coşku vermeyen bir takım. Mesela Cengiz Ünder gibi heyecan verici bir ışıltıları yok ama öte yandan hepsi tecrübeli, birbirini tanıyan ve tamamlayan oyunculardan oluşuyor ve birlikte hareket eden bir organizmayı andırıyorlar. Bu özellikler de onları güçlü ve iddialı yapıyor. Evet, kâğıt üzerinde G.Saray’ın bir numaralı rakibi konumundalar...

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Lung’un atılmasıyla Kayserili Sapunaru’un vatandaşı Pancu gibi kaleye geçmesi.

- Haftanın Takımı: Başakşehir

- Haftanın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

- Haftanın Futbolcusu: Emmanuel Adebayor

- Haftanın Hakemi: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ’A BAYERN ROTASYONU KAYBETTİRDİ

- Şenol Güneş’in Başakşehir maçı öncesi Bayern Münih maçında rotasyon yapıp yedeklere yer vermesi tarihi bir hataydı. Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan sonra Bayern Münih’i de yenselerdi yakalanan momentum zirveye çıkardı.

UĞUR MELEKE: BU TÜR ŞEYLER GEREKSiZ GEREBiLiR DE

1- FATİH Terim deneyimli bir teknik adam, yöntemine saygı duyuyorum elbette. Ancak büyük karşılaşmalar öncesinde bu tarz büyük hamleler, futbolcuları motive edebildiği gibi gereksiz de gerebiliyor. Galatasaray’ın ilk 11’inde 7 futbolcu zaten ilk kez gidiyor Kadıköy’e... Yani o genetik yük konusunda onlarda farkındalık yaratmak yerine, sıradan bir maçmışçasına olağan biçimde sahaya çıkarmak daha mı doğru olurdu acaba?

HAKEM YILDIRIM DAHA BELiRLEYiCi OLDU

2- Sıkıcı bir 45 dakikanın ardından Fernando’nun çıkışıyla oyun Fenerbahçe’ye geçmiş gözüküyordu ki Aykut Kocaman, Roberto Soldado’yu sahada tutmayarak gol opsiyonlarını daralttı. Maçın doğal sonucu da beraberlik oldu o kararın ardından... Kupadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de bunu hissettik, hakemler kart ve penaltı vermek konusunda çok tutucular. Büyük düdükler çalmayayım, küçük kararlarla maçı idare edeyim hissiyatı doğuruyorlar sanki.

ŞAMPiYONLUK TARiHi MAYIS AYIDIR

3- Derbiden kazançlı çıkan taraf Galatasaray elbette. Hem liderliği korudular, hem de ezeli rakiplerinden biriyle mesafeyi açıp, biriyle de aynı tutmayı başardılar. Üstelik bunu yıpratıcı bir mağlubiyet almadan, son dakikada da 19 yıllık özleme bir direk kadar yaklaşarak yaptılar. Şampiyonluk söylemleri için herkes bu sezon Mayıs ayını beklemek zorunda kalacak sanki. Çünkü lig çok sıkı.

KAYSERi-SiVAS MAÇLARI BELiRLER

4- Kalan 8 haftada G.Saray, Başakşehir ve Beşiktaş’la oynarken; F.Bahçe’nin bu maçlarını bitirmiş olması hanelerinde bir ufak artı. Kayseri-Sivas deplasmanlarından çıkabilirlerse son 5 hafta fikstürleri daha da kolaylaşıyor. Kocaman’ın nihayet Ekici-Giuliano-Soldado’yu bir arada kullanması da bir gelişim. Ama Kocaman bu; haftaya tüm yetenekli futbolcularını kulübeye mahkûm edip, yine çok sevdiği sıkıcı oyuncularına dönebilir!

BAYERN’E KARŞI AS KADRO ÇIKMALIYDI

5- Bence en büyük problem, Bayern Münih maçı rotasyonuydu. Sadece bu ülkede futbolcuların Çarşamba-Pazar iki maç üst üste oynayamayacağına inanılıyor! Büyük bir kalabalık da aynı şeyi söyleyince doğru zannediliyor. Başakşehir müsabakası için Bayern önünde yedeklere şans vermek bence tarihi bir hataydı. Fenerbahçe ve Trabzon galibiyetleriyle yakaladıkları momentumu, aslarla Bayern’i 1-0 bile yenseler zirveye taşırlardı.

ÜÇ TAKIMIN ŞANSLARI EŞiT GÖRÜNÜYOR

6- Bence ilk devre değil, gole kadar, yani ilk 30 dakika harikalardı... Zaten 30’uncu dakikada şut istatistiği 9’a 0 gibi acayip bir noktaya gelmişti. 60’ta şutlarda durum 9-6 oldu. 90 dakikanın sonundaysa 9-15’ti. Tamam, son yarım saat 11’e 10 oynandı ama 30’la 60 arası geriye yaslanmaları anlamsızdı. Ben Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın şanslarını hâlâ yakın görüyorum. Sadece Fenerbahçe onların bir tık gerisinde.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Hakemlerin derbi mücadelelerinde stillerinin değişmesi. Adeta düdük çalmaktan korkmaları.

- Haftanın Takımı: Başakşehir

- Haftanın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

- Haftanın Futbolcusu: Yusuf Yazıcı

- Haftanın Hakemi: Yaşar Kemal Uğurlu

MEHMET ARSLAN: FATiH TERiM ÇOK BÜYÜK RiSK ALDI

1- ÇOK büyük bir risk aldı Fatih Terim. Şimdi bir düşünün 28 bine yakın taraftarla Türk Telekom Stadyumu’nda idman yapıyorsunuz.

Bu atmosferi gören ve antrenmanda varını yoğunu ortaya koyan, seyirciye, “Bakın ne kadar çok çalışıyorum” diyen oyuncular. Büyük bir coşku ve motivasyon. Bir gün sonra da bunun tam tersi bir ortam bulunuyor. Kısacası iki gün üst üste maça çıkmış gibi Galatasaray takımı... Yani büyük risk aldı Fatih Terim. Ama büyük riskleri de büyük hocalar alır. Bence derbi maç sonunda da istediğini almayı bildi.

DERBiNiN HAKKI BERABERLiKTi

2- İlk devresinde iki takımın da çok cesur olmadığı bir derbi izledik. Ancak ikinci bölümde oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle en azından daha heyecanlı bir mücadele izledik. İki taraf da maçı kazanabileceği pozisyonlar buldu. Hakemin özellikle Fenerbahçe lehine vermediği tartışmalı kararları var. Ama oyun olarak maçın hakkı beraberlikti. Derbiyi çok daha doğru oynayan teknik direktör Fatih Terim’di.

Ne yazık ki oyuncu kalitesinin eksikliği Aykut Kocaman’a aynı fırsatı vermedi. Yine de Mehmet Ekici ve Roberto Soldado ile başlayarak takımının kendi evindeki kazanma arzusunu da ortaya koydu.

FENERBAHÇE’Yi YARIŞ DIŞINA iTTi

3- Kadıköy’den alınan 1 puanla Galatasaray’ın şampiyonluk şansı daha da yükseldi. Bu çok net. Derbide kaybetmemek, Galatasaray’ın mutlu sona olan inancını bence çok daha pekiştirdi ve güçlendirdi. Ve bu aynı zamanda rakiplerinin de direncini kırdı. Öncelikle Galatasaray, bu beraberlikle Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının dışına itti.

FATiH TERiM’i ÖRNEK ALSINLAR

4- ŞENOL Güneş kısmen ama Aykut Kocaman ise bu sezon tamamen saha dışı ve sert söylemlerle gündeme geliyor.

Bakın Fatih Terim ve Abdullah Avcı bunun tam tersi bir söylem geliştirdiler. Fatih Terim, geçmişte sergilediği kimliğin aksine bu defa rahat, öfkeden uzak ve barışçıl bir dille sahne alıyor.

Şenol Güneş ve Aykut Kocaman ise bunun tam tersi bir yöntem izliyorlar.

Böyle yapınca da asıl işlerinden uzaklaşmış oluyorlar. Bu anlamda Fatih Terim en doğrusunu yapıyor. Fenerbahçe için yarış bitti.

ÇÜNKÜ ABDULLAH AVCI ÇOK BAŞARILI

5- ŞENOL Güneş çaresiz kalıyor çünkü bunun asıl nedeni Abdullah Avcı. Medipol Başakşehir’in oynadığı futbola bir bakın, o zaman nasıl bir hocanın elinde olduğunu görürsünüz. Tamam Beşiktaş kötüydü. Ama Allah aşkına Başakşehir iyi değil miydi? Bu ülkenin yüz akı hocalarından birinin başarısını, bir başka hocanın o an ki formsuzluğu üzerine bina etmeyelim..

YÜZDE 70 RAKiBi BAŞAKŞEHiR

6- Henüz bunu söylemek için erken. Yüzde 70 Medipol Başakşehir. Geri kalan yüzde 30’da Beşiktaş’tır. Önümüzdeki haftalarda alınacak skorlarla bu yüzdeler de değişebilir tabii ki.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Fatih Terim’in büyük risk alarak derbi öncesindeki son idmanı stada alıp binlerce taraftara açması. Bu ters de tepebilirdi. Ama işte o da bu yüzden Fatih Terim.

- Haftanın Takımı: Başakşehir

- Haftanın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı

- Haftanın Futbolcusu: EMMANUEL ADEBAYOR

- Haftanın Hakemi: HÜSEYİN GÖÇEK