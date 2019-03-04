Terim böyle görüntülendi! Düşünceli...
Deplasmanda Erzurumspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Galatasaray, İstanbul'a döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan zirve yarışında ağır yara alan Galatasaray, İstanbul'a geldi.
Galatasaray kafilesini Atatürk Havalimanı’nda bir grup taraftar karşıladı. Teknik Direktör Fatih Terim lehine tezahürat yapan taraftarlar, tecrübeli teknik adam ve futbolculara moral verdi.
Öte yandan deneyimli teknik adamın moralinin bozuk olduğu gözlerden kaçmadı. Terim'in takım otobüsünde düşünceli hali objektiflere yansıdı.
Sarı-kırmızılılar, alınan son beraberliğin ardından, lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde, 46 puanla 2. sırada bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
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