G.Saray'ı şikayet etti! Eren Derdiyok...
Galatasaray’da gözden çıkarılan Eren Derdiyok, 1.4 milyon Euro’luk alacağı için TFF’ye başvurdu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Eren Derdiyok, 1.4 milyon Euro'luk alacağı için Sarı-Kırmızılı kulübü TFF'ye şikayet etti.
Cimbom, Eren'e gerekli ödemeyi yapmazsa golcü oyuncu bonservissiz bir şekilde takımdan ayrılabilecek.
Öte yandan 31 yaşındaki futbolcuya Stuttgart'ın talip olduğu öne sürüldü. (Takvim)
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