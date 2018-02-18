G.Saray'ı böyle özetledi... "Terim bize Tudor'un takımını seyrettirdi!"

Sarı kırmızılıların 2-1'lik yenilgisi sonrası liderlik koltuğundan inmesini değerlendiren Erman Toroğlu, A Spor'daki programında zirve yarışını da değerlendirirken, flaş sözler sarfetti... İşte, Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri...

- Bafetimbi Gomis’in bayılma olayını en iyi Gomis bilir. Bunu doktorlara göstermiştir. Kendisi karar verdiğine göre doktorun çok fazla birşey deme şansı olmuyor. Bilmediğimiz bir iş. Doktorlar mutlaka bazı şeyler söyler. Doktor oynarsın der, sen oynayamam dersin. Doktor oynama der, hayır ben oynarım diyebilirsin. Ben bir darbe almıştım, oynarım demiştim. Sonra oynadığım dakikaları hatırlamıyorum. Bir darbe daha gelse daha kötü olurdu. Her devirde bir şeyler çıkıyor. Gomis neden kendisini tehlikeye atsın?

GOMİS KARAR VERECEK

- Uçakta bir olay yaşamıştık. Uçağın düşme riski vardı. Herkes korkuyor. Bizim canımız can da pilotun canı patlıcan mı? Pilot, 300 yolcuyu da geçtim kendi canını düşünür. Onun için Gomis’in karar vermesi gerekiyor. Bu olayı en iyi o bilir.

- Kasımpaşa'nın penaltı pozisyonunu sabaha kadar tartışırız. Öyle bir pozisyon. Garry Rodriques’in golü çok güzel. İnsan keyif alıyor. Mesela; Adebayor’un golü de güzeldi. Ama bu çok çok güzel. Evveliyatı vardı. Yarı sahadan başlayan bir top, finalde gol olarak bitiyor. Her şeyiyle güzel bir gol. Böyle goller hoşuma gidiyor.

ÇİFTE TELLİ GİBİ

- Galatasaray'ı seyrederken aklım 4-5 ay öncesine gitti. Tudor'un oynattığı takıma gitti. Sahada Galatasaray yoktu Kasımpaşa vardı. İyi oynadılar, ayağa oynadılar. Çat çat çat. Geze geze Galatasaray'ın yarı sahasına geldiler. Böyle bir takım oyunu var mı? Galatasaray'ın ki ya lelli, çifte telli. Markaj yapmadılar, bir de sahte markaj yaptılar.

- Trabzon'a bakıyorum bir de Başakşehir'e bakıyorum. Trabzon'da sadece araya atacaksın Burak atacak. Sol dan indirme sağdan indirme diye hiç bir şey yok. Burak Yılmaz'a atacaksın o atacak.