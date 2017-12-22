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G.Saray'dan Terim'e klip

Yeninden Galatasaray'a gelen Fatih Terim için Sarı-Kırmızılı kulüp bir klip hazırladı.

Ali Naci KÜÇÜK
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Galatasaray Kulübü, Fatih Terim için özel bir video klip hazırladı. Dün gece Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in teklifine olumlu yanıt veren, Fatih Terim'in geri dönüşü nedeniyle yoğun saatler yaşandı.

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Galatasaray Kulübü, medya departmanı Fatih Terim için sarı kırmızılı taraftarları etkileyecek, duygulandıracak özel bir klip hazırladığı ortaya çıktı.
KAP bildiriminin gelmesinin ardından Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.


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