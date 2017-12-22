G.Saray'dan Terim'e klip

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim için özel bir video klip hazırladı. Dün gece Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in teklifine olumlu yanıt veren, Fatih Terim'in geri dönüşü nedeniyle yoğun saatler yaşandı.
Galatasaray Kulübü, medya departmanı Fatih Terim için sarı kırmızılı taraftarları etkileyecek, duygulandıracak özel bir klip hazırladığı ortaya çıktı.
KAP bildiriminin gelmesinin ardından Galatasaray Kulübü resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.
Günaydın #Galatasaray Ailesi #İmparatorYuvasında pic.twitter.com/6qewojaMGr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Aralık 2017