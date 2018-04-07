G.Saray'dan sonra bu kez de Corinthians...
Brezilya'ın köklü takımlarından Corinthians'ın, Palmeiras ile oynanacak derbi maçı öncesi antrenmanı taraftarlara açması ortaya bu harika görüntüleri çıkardı.
Brezilya Paulista Final'inde ilk maçı evinde 1-0 kaybeden Corinthians, rakibiyle pazar günü deplasmanda çok önemli bir maça çıkacak. Bu derbi maçı öncesinde siyah-beyazlı kulüp takıma moral açısından Arena Corinthians'taki son antrenmanı taraftarlarına açtı. Siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuların stadyuma gidişinden antrenman sonuna kadar oyunculara ve teknik heyete harika bir destek verdi. Bilindiği gibi Corinthians'ta Milli futbolcu Colin Kazım Richards'ta forma giyiyor...
Süper Lig'de geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'da, yönetim antrenmanı taraftarlara açmış ve ortaya benzer görüntüler çıkmıştı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle