G.Saray'dan son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriG.Saray'dan son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı!
GeriFutbol G.Saray'dan son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
27.12.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

G.Saray'dan son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G.Saray'dan son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı!

Galatasaray, Süper Lig'de son 8 sezonda en az puan topladığı ilk yarı performansını sergiledi.

Geçen sezon Galatasaray'ın başına 4. kez getirilen Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekiple 9. defa ilk yarının tamamında görev yaptı.

Fatih Terim yönetiminde 2003-2004 sezonunun ilk yarısında 29 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da aynı puanı elde ederek, Terim dönemindeki en kötü ilk yarı performansını yineledi.

- Son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamamlamıştı.

Bu sezon 17 maçta 29 puan toplayan Galatasaray, 2010-2011'den sonra ilk yarılar itibarıyla en az puan aldığı sezonu yaşadı.

- Terim, ligde 6 maç cezalı

Fatih Terim, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 maçın 6'sında cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Ligin 11. haftasında Türk Telekom Stadı'da yapılan Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verdi.

Tecrübeli teknik adam, cezalı olduğu için ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında yedek kulübesine ve soyunma odasına giremedi.

Galatasaray söz konusu dönemde Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarını kazandı. Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarından beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim'in cezalı olduğu süreçte ligde 9 puan topladı.

Fatih Terim, Süper Lig'in 18. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında da cezası nedeniyle görev yapamayacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 473Anderlecht - Waasland Beveren
    3
    2,5Üst
    1,35
    11898kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Sakatlık ve cezalardan çok çekti

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sezonun ilk yarısında sakatlık ve cezalar nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte, ilk yarıda 11 futbolcu sakatlık yaşadığı için toplamda 39 müsabaka kaçırmış oldu. Cezalar nedeniyle de 7 futbolcu, toplamda 19 maça çıkamadı.

- Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.

- Galatasaray'da 17 kupa kazandı

Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

G.Saray'dan son 8 sezonun en kötü ilk yarı performansı!

Avrupa'nın gözü Altınordu'da! Tam 6 futbolcu...

Uğurcan Çakır'dan Onur Kıvrak'a müthiş fark!

Yeni takımları belli oldu! İstanbul'da buluşuyorlar...