G.Saray'dan olay maç tweeti! Halis Özkahya...
Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen sarı kırmızılılar, maç sonunda resmi twitter hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken sarı kırmızılıların Twitter hesabından manidar bir paylaşım geldi.
Maç sonucunun atıldığı tweette ilk yarıda Serdar Aziz'in Bernard Mensah'a hareket sonucu penaltı çalan hakem Halis Özkahya'nın pozu yer aldı. (Ajansspor)
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