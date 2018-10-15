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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
15.10.2018 - 18:01, Son Güncelleme:

G.Saray'dan KAP'a çok önemli men açıklaması

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G.Saray'dan KAP'a çok önemli men açıklaması

Galatasaray Kulübü, Avrupa Kupaları'ndan men haberlerine yönelik KAP'a açıklamalarda bulundu.

İşte Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama:

 

Bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında kişiler, spor yazarları ve yorumcular tarafından somut bir bilgi ve belge olmaksızın şirketimizin futbol takımının Avrupa Kupalarından men edildiği veya edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak ve maksadı aşan nitelikte olumsuz söylenti, yorum, haber ve açıklamalar yapılmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.

Önemle belirtmek isteriz ki bu yolla işlenen suça karşılık verilen, cezanın pişmanlık yoluyla kaldırılması ya da indirilmesi mümkün değildir.

Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, şirketimiz hakkında yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında Savcılık nezdinde türlü yasal işlem başlatılmış ve ilgililer hakkına ceza davaları açılması için harekete geçilmiştir.

Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında imzalanmış bulunan yapılandırma anlaşması geçerliliğini muhafaza etmektedir.

Tüm bu hukuksal süreç, Uluslararası Sportif Hukuk Normlarına uygun olarak Galatasaray için pozitif durum ve aksiyon içinde yürümektedir ve söz edildiği gibi olumsuz bir gelişme yoktur.

Asılsız söylenti,haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

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