G.Saray'dan gitti yüzü gülmedi! Ndiaye...
16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere’nin Stoke City kulübüne transfer olan Badou Ndiaye, yeni takımında bir türlü galibiyet sevinci yaşayamadı.
Galatasaray'dan 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere’nin Stoke City kulübüne imza atan Badou Ndiaye galibiyetle tanışamadı. Senegalli oyuncu yeni takımında bir türlü gülemedi...
Yıldız ismin transferi sonrası Stoke 4 Premier Lig maçına çıktı, 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Ndiaye bu maçların 3’ünde 240 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. Stoke City, 20 takımlı ligde 19. sırada yer alıyor ve düşme tehlikesi yaşıyor. (Fanatik)
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