G.Saray'dan Emre Çolak ve 'forvet' açıklaması!
Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Emre Çolak'ın yeniden sarı-kırmızılı kulübe döneceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı ve 'forvet transferi' hakkında açıklama yaptı.
Sarı kırmızılılar, resmi internet sitelerinden şu açıklamayı yayınladı;
"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.
Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.
Galatasaray Camiasına saygıyla duyurulur."
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