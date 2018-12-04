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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
04.12.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

G.Saray'dan Darüşşafaka Tekfen'e geçit yok!

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G.Saray'dan Darüşşafaka Tekfen'e geçit yok!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 84-79 yendi.

Bu sonuçla, sarı-kırmızılılar 4. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.  Mücadeleye savunmada iyi başlayan Galatasaray, arka arkaya top kayıpları yapan Darüşşafaka Tekfen karşısında 5. dakikayı 7-2 üstün geçti. Sarı-kırmızılılar, yaptıkları tam saha baskının sonucunda top kayıplarına devam eden rakibi önünde 7. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 4-16. Hücumda bu dakikadan sonra toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Brown, Kidd ve Evans'la bulduğu sayılarla ilk çeyreğin bitimine 44 saniye kala farkı 5 sayıya indirdi: 15-20. Birinci periyot, konuk ekibin 20-15'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi takım, ikinci periyoda da top kayıplarıyla başladı. Ayberk Olmaz, Erol Can Çinko ve Göksenin Köksal ile sayılar bulan Galatasaray, 13. dakikayı 27-22 önde bitirdi. Çeyreğin ortaları karşılıklı basketlere sahne olurken, Darüşşafaka Tekfen, Brown'ın sayılarıyla 15. dakikada farkı 3 sayıya (26-29) indirdi. Uzun oyuncularıyla pota altında etkili olan sarı-kırmızılı takım, 18. dakikayı 37-32 üstün geçti. Galatasaray, ilk yarıyı da 43-37 önde tamamladı.

İkinci yarıya Eric ve Brown'ın basketleriyle tempolu başlayan Darüşşafaka Tekfen, 23. dakikada öne geçti: 48-47. Savunmada ve hücumda oldukça etkili bir oyun ortaya koyan yeşil-siyahlılar, Galatasaray karşısında 25. dakikada skoru 53-47'ye getirdi. Konuk ekip, temposu düşen rakibi önünde Auguste, Webster ve Göksenin Köksal ile sayılar bulsa da 27. dakikayı 1 sayı geride geçti: 58-57. Oyun kurucularından çeyreğin son anlarında skora önemli katkı alan Galatasaray, üçüncü periyodun bitimine 9 saniye kala Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle 62-61 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 62-61 üstün gitti.
Dördüncü periyot, karşılıklı üç sayılık basketlerle başlarken Doğuş Özdemiroğlu ve Brown'la skor üreten Darüşşafaka Tekfen, 33. dakikayı 72-67 önde bitirdi.

Sarı-kırmızılılar, hücumda boş atışlardan yararlanamayan rakibi karşısında Klobucar'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 36. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 75-74. Savunma sertliğini son anlarda artıran Galatasaray, Webster ve Harrison'ın ürettiği sayılarla bitime 2 dakika 27 saniye kala 79-75'lik üstünlüğü sağladı. Son anları oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Evans ve Kidd'le kritik basketler bulan yeşil-siyahlılar, bitime 33 saniye kala farkı 1 sayıya düşürdü: 79-80. Konuk ekip, pota altında Klobucar'ın basketiyle bitime 16 saniye kala farkı 3 sayıya çıkardı: 79-82. Kalan sürede iyi savunma yapan Galatasaray, serbest atışlardan ürettiği sayılarla maçı 84-79 kazandı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Halit Can Cihan
Darüşşafaka Tekfen: McCallum 7, Muhammed Baygül 5, Kidd 8, Evans 13, Eric 15, Emircan Koşut, Berk Demir 6, Doğuş Özdemiroğlu 8, Oğuz Savaş, Brown 17
Galatasaray: Klobucar 5, Harrison 15, Caner Erdeniz, Hayes 8, Auguste 18, Webster 13, Ege Arar 4, Erol Can Çinko 3, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 17
1. Periyot: 15-20
Devre: 37-43
3. Periyot: 61-62

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