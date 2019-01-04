G.Saray'dan çifte imza! 3 yıllık...
Galatasaray ara transferde ilk imzaları genç isimlere attırdı.
Galatasaray Futbol Akademisi yaptığı resmi açıklama ile 20 yaşındaki Çekdar Orhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıklamıştı.
2000 doğumlu 19 yaş altı takımı futbolcusu Ogün Çalışkan ile de 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Galatasaray altyapısına 2013'te giren Ogün, farklı yaş kategorilerinde 114 müsabakada sarı-kırmızılı formayı giydi. Genç futbolcu, 11 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray U21 takımı ile 33 maça çıkan Çekdar Orhan'ın ise 14 golü bulunuyor. Ofansif orta saha olan Çekdar ayrıca forvet arkası ve forvet olarak da görev yapabiliyor.
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