G.Saray'dan bir transfer daha!
Galatasaray, Muğdat Çelik'in ardından Yuto Nagatomo transferinde de mutlu sona ulaştı. İtalyan basını, Sarı Kırmızılılar'ın Japon sol bekin bonservisini alma konusunda Inter'le anlaşmaya vardığını ve resmi açıklamayı bugün yapacağını duyurdu.
Galatasaray, devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo'nun bonservisini alabilmek için uzun bir süredir büyük çaba harcıyordu.
İtalyan basını ise bugün Nagatomo konusunda müjdeli bir haber paylaştı. Ülkede yayım yapan dünyaca ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Cim Bom'un transferi bitirdiğini yazdı.
Haberde Sarı Kırmızılılar'ın Milano kulübüyle 3 milyon euro karşılığında el sıkıştığı ve transferin bugün ilerleyen saatlerde resmen açıklanacağı kaydedildi.
ŞAMPİYONLUĞA KATKI SAĞLADI!
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Inter'den kiralanan Yuto Nagatomo, Galatasaray'da 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkmıştı.
Şampiyonluğun gelmesinde de büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Japon sol bek, 3 asist kaydetmişti. (Fanatik)
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