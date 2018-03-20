G.Saray’dan ayrılan Ndiaye dibe vurdu!
Galatasaray'dan devre arası ayrılan Badou Ndiaye, İngiltere'de aradığını bulamadı.
Galatasaray’a sezon başında Osmanlıspor’dan gelen ve ara transferin son günü Stoke City’ye giden Badou Ndiaye, İngiltere’de aradığını bulamadı.
7 haftadır galip gelemeyen Stoke City, Premier Lig’in dibine demir attı. Maç fazlasına rağmen düşme hattının üstündeki takımla arasında 3 puan fark oluşan Stoke’un sıradaki rakibi Arsenal.
Ndiaye, Galatasaray’la şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda bir alt lig olan Championship’e düşmenin üzüntüsünü yaşama ihtimaliyle ciddi şekilde karşı karşıya.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle