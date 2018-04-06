G.Saray'dan Avrupa'da bir şampiyonluk daha
Galatasaray U11 Takımı’nın hafta sonu Almanya’da 60 takım arasında şampiyon olmasının ardından bir zafer de U13’te geldi.
Sarı kırmızılıların U13 ekibi, Yunanistan’da düzenlenen Elit Neon Cup’ta ev sahibi ülkeden Olympiakos’u mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Panathinaikos, Doxa ve Hapoel Herzliya’nının da yer aldığı grubunu Panathinaikos’un ardından 6 puanla ikinci bitiren, çeyrek finalde Danimarka’dan BK 93’ü 2-0, yarı finalde Yunanistan’dan Atromitos’u 1-0 yenen sarı kırmızılılar finalde de Olympiakos’u 3-0’la geçti.
Turnuvanın en değerli oyuncusu Galatasaray’dan Beknaz Almazbekov olurken, sarı kırmızılılardan Ziyacan Temizel gol kralı oldu. Son üç maçta kalesini gole kapatan Altay Recep de en iyi kaleci seçildi.
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