G.Saray'da yetişti, ezeli rakibe gidiyor!
25 yaşındaki defans oyuncusunun Haziran 2019’da bitecek kontratını uzatmaya yanaşmaması, sarısiyahlıların elini güçsüzleştirdi.
Beşiktaş yönetiminin, Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar için harekete geçtiği öğrenildi.
25 yaşındaki defans oyuncusunun sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor. Siyah-beyazlıların, ligin bitmesinin ardından Yeni Malatyaspor yönetimi ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Doğu temsilcisinin, sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve önümüzdeki sezon sonunda bedava gitme durumu olan Sadık'tan bonservis bedeli kazanmak istediği belirtiliyor.
Sadık Çiftpınar bu sezon ligde 26 maçta görev aldı. (Sözcü)
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