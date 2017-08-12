G.Saray'da yeni sistem... Portekiz savunması, Fransız hücumu!

Yepyeni bir takım kuran Galatasaray'da Hollanda egemenliği sona erdi. Riekerink'in ardından Sneijder'le yollar ayrıldı, De Jong kadro dışı bırakıldı, Donk'un da bileti kesildi. Kadrosunu 7 transferle güçlendiren sarı-kırmızılılar savunmayı Brezilya'dan, hücumu ise futbol altyapısını Fransa'da almış isimlerden seçti.
İlk 11'de yerleri garanti olan kaleci Muslera, sağ bek Mariano, stoper Maicon ve ön libero Fernando aynı dili (Portekizce) konuşuyorlar.
Hücum oyuncuları da savunma hattı gibi iletişim sıkıntısı çekmeyecek. Ofansif orta saha Ndiaye, 10 numara Belhanda, forvet Gomis ve yeni transfer Feghouli birbirleriyle Fransızca konuşarak anlaşacaklar.
Yeni Galatasaray'da saha içinde Türkçe'den çok Portekizce ve Fransızca konuşulacak. Serdar Aziz dışında Tudor'un planladığı ideal ilk 11'de yerli oyuncu bulunmuyor. (Sabah)