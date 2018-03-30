G.Saray’da tarihi gün

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriG.Saray’da tarihi gün
GeriSpor G.Saray’da tarihi gün
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
Ali NACİ KÜÇÜK
30.03.2018 - 23:05, Son Güncelleme:

G.Saray’da tarihi gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G.Saray’da tarihi gün

Sarı kırmızılı kulübü 2011 yılındaki Adnan Polat olayından sonra bir kez daha kritik bir ibra oylaması bekliyor. Ayrıca divan başkanı olarak toplantıyı kimin yöneteceği, oturumun açık mı kapalı mı olacağı, Polat’ın ibrasızlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yanıtı merakla beklenen sorular...

G.SARAY’da bugün kü Mali Genel Kurul, kritik kararlara gebe... Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’ndaki toplantıya 8 bin 227 genel kurul üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

En kritik konu, 2017’nin mali ve idari açıdan onaya sunularak eski başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin ibra oylaması olacak..
Ayrıca başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi de 2018 yılının bütçesini hazırlayıp üyelerin oylarına sunacak.

İşte tartışma yaratan ve merak edilen konular...,

“İKİ METİN’Lİ” DİVAN TARTIŞMASI

1- TOPLANTIYI divan başkanı olarak yönetecek kişi için, Özbek ve Cengiz, daha önce de genel kurullar idare etmiş olan deneyimli isim, Avukat Metin Ünlü üzerinde birleşti.  Daha sonra Cengiz, zirveyi Avukat Metin Arslan’ın idare etmesini istedi. Ancak çok sayıda kongre üyesi, toplantının kritik önemi nedeniyle tecrübeli bir ismin divanı yönetmesi gerektiğini belirterek bu tercihe karşı çıkıyor.

OTURUM AÇIK MI KAPALI MI YAPILACAK?

2- KRİTİK zirvenin basına kapalı yapılması adına bazı genel kurul üyeleri önerge verecek.

Sarı kırmızılı kulübün iç meselelerinin medya ve kamuoyuna kapalı, sadece genel kurul üyeleri arasında konuşulmasını isteyenler, bunu toplantının başında gündeme getirecek.

Toplantı başında oylama yapılacak. Ancak birçok üye bu genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılmasına soğuk bakıyor.

“İÇ BARIŞ” ÖNERGESİ NE OLACAK?

3- Toplantı başında çok önemli bir önerge daha gündeme getirilecek.

500’ü aşkın üyenin imzası ile iç barışı sağlamak adına Yargıtay’ın bozduğu 2011 yılındaki Adnan Polat’a idari ibrasızlığı tarihe gömmek ve gönül kırgınlıklarına son vermek için önerge sunulacak.
Önergede Galatasaray’da iç barışın sağlanması gerektiğine dikkat çekilecek. Ve üyelerin reaksiyonu bu konuya yön verecek.

2017’Yİ YENİ YÖNETİM SUNACAK

4- DURSUN Özbek ile yönetimi için mali-idari açıdan ibra oylaması yapılırken, günlerdir belirsiz olan sunumu kimin yapacağı da netleşti. Buna göre, mevcut yönetimden Okan Böke, 2017 dönemini anlatacak, tespit ettikleri bazı konuları üyelere aktaracak.

Özbek döneminin ibra oylamasının ardından mevcut başkan Mustafa Cengiz ile yönetimi 2018 bütçesinin sunumunu üyelere yapıp, oylarına sunacak.

UMARIM EN AZ CEZAYI ALIRIZ

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor’a konuk oldu. Cengiz, Ndiaye’nin 7.5 milyon Euro’dan daha pahalıya alındığını ve Rodrigues’e 30 milyon Euro istediklerini söyledi. Başkan, UEFA görüşmesi için “G.Saray 3 yılda 30 milyon Euro zarar etmesi gerekirken 130 milyon etmiş. Umarım UEFA’dan en az cezayı alarak Türk futbolu yoluna devam eder. 2 yılda G.Saray harcama-gelir konusunda başa baş olacak” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle