G.Saray’da tarihi gün
Sarı kırmızılı kulübü 2011 yılındaki Adnan Polat olayından sonra bir kez daha kritik bir ibra oylaması bekliyor. Ayrıca divan başkanı olarak toplantıyı kimin yöneteceği, oturumun açık mı kapalı mı olacağı, Polat’ın ibrasızlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yanıtı merakla beklenen sorular...
G.SARAY’da bugün kü Mali Genel Kurul, kritik kararlara gebe... Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’ndaki toplantıya 8 bin 227 genel kurul üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
En kritik konu, 2017’nin mali ve idari açıdan onaya sunularak eski başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin ibra oylaması olacak..
Ayrıca başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi de 2018 yılının bütçesini hazırlayıp üyelerin oylarına sunacak.
İşte tartışma yaratan ve merak edilen konular...,
“İKİ METİN’Lİ” DİVAN TARTIŞMASI
1- TOPLANTIYI divan başkanı olarak yönetecek kişi için, Özbek ve Cengiz, daha önce de genel kurullar idare etmiş olan deneyimli isim, Avukat Metin Ünlü üzerinde birleşti. Daha sonra Cengiz, zirveyi Avukat Metin Arslan’ın idare etmesini istedi. Ancak çok sayıda kongre üyesi, toplantının kritik önemi nedeniyle tecrübeli bir ismin divanı yönetmesi gerektiğini belirterek bu tercihe karşı çıkıyor.
OTURUM AÇIK MI KAPALI MI YAPILACAK?
2- KRİTİK zirvenin basına kapalı yapılması adına bazı genel kurul üyeleri önerge verecek.
Sarı kırmızılı kulübün iç meselelerinin medya ve kamuoyuna kapalı, sadece genel kurul üyeleri arasında konuşulmasını isteyenler, bunu toplantının başında gündeme getirecek.
Toplantı başında oylama yapılacak. Ancak birçok üye bu genel kurulun kapalı oturum şeklinde yapılmasına soğuk bakıyor.
“İÇ BARIŞ” ÖNERGESİ NE OLACAK?
3- Toplantı başında çok önemli bir önerge daha gündeme getirilecek.
500’ü aşkın üyenin imzası ile iç barışı sağlamak adına Yargıtay’ın bozduğu 2011 yılındaki Adnan Polat’a idari ibrasızlığı tarihe gömmek ve gönül kırgınlıklarına son vermek için önerge sunulacak.
Önergede Galatasaray’da iç barışın sağlanması gerektiğine dikkat çekilecek. Ve üyelerin reaksiyonu bu konuya yön verecek.
2017’Yİ YENİ YÖNETİM SUNACAK
4- DURSUN Özbek ile yönetimi için mali-idari açıdan ibra oylaması yapılırken, günlerdir belirsiz olan sunumu kimin yapacağı da netleşti. Buna göre, mevcut yönetimden Okan Böke, 2017 dönemini anlatacak, tespit ettikleri bazı konuları üyelere aktaracak.
Özbek döneminin ibra oylamasının ardından mevcut başkan Mustafa Cengiz ile yönetimi 2018 bütçesinin sunumunu üyelere yapıp, oylarına sunacak.
UMARIM EN AZ CEZAYI ALIRIZ
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor’a konuk oldu. Cengiz, Ndiaye’nin 7.5 milyon Euro’dan daha pahalıya alındığını ve Rodrigues’e 30 milyon Euro istediklerini söyledi. Başkan, UEFA görüşmesi için “G.Saray 3 yılda 30 milyon Euro zarar etmesi gerekirken 130 milyon etmiş. Umarım UEFA’dan en az cezayı alarak Türk futbolu yoluna devam eder. 2 yılda G.Saray harcama-gelir konusunda başa baş olacak” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle