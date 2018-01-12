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G.Saray'da sürpriz transfer! Herkes sol bek beklerken...

Sarı kırmızılı takımda Antalya kampı devam ediyor. Gözler ise transferde... Galatasaray'da Muslera'ya alternatif olarak yedek bir kaleci alınması gündemde. Sarı kırmızılılardaki son gelişmeleri muhabirimiz Ali Naci Küçük aktardı...

Ali Naci Küçük
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Fatih Terim'li Galatasaray'da Antalya kampında 6. gün geride kaldı. Ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan isimler ise Terim'den formayı kapmak için hırslı bir şekilde çalışıyor. Sarı kırmızılı futbolcuların antrenmanlarda oldukça mutlu olduğu gözleniyor. Futbolcuların forma savaşı teknik heyeti bir hayli memnun ediyor...

Galatasaray'da gözler ise transferlerde. Patrice Evra ismi hala sarı kırmızılı takım ile anılıyor. Asamoah konusunda ise girişimler sonuçsuz kaldı ve bu transferin olma ihtimali oldukça zor gözüküyor. Ancak sol bek transferinin gelecek haftaya kadar sonuçlanması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımda kaleci transferi de gündemde... Muslera'ya alternatif olabilecek genç bir isim arayan Galatasaray'da, gözler Karabükspor forması giyen genç futbolcu Çağlar Akbaba'da... İlk olarak sol bek transferini sonuçlandırmayı planlayan sarı kırmızılılar, ardından genç file bekçisi Çağlar için de girişimlere başlayacak. Ve son olarak gelecek hafta sol açık için bir transfer yapılması da gündemde...

G.Sarayda sürpriz transfer Herkes sol bek beklerken...

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