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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerG.Saray'da sürpriz başkan adayı! Resmen açıkladılar
Spor Arena G.Saray'da sürpriz başkan adayı! Resmen açıkladılar
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DHA
06.03.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

G.Saray'da sürpriz başkan adayı! Resmen açıkladılar

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Galatasaray Proje Üretim Grubu, yaptığı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için Başkan adayını açıkladı. Düzenlenen toplantıda Başkan Yardımcıları Zeliha Demir, Fazıl Dede, Cemal İnce, Sinan Ercan yer aldı. Yapılan açıklamada Galatasaray Proje Üretim Grubu Başkanı Ali Fatinoğlu'nun sarı-kırmızılı kulübün parasını kendi namusu gibi koruyacağını altı çizildi ve başkan olması için önerildi.

Galatasaray'ı ilgilendiren her konuda çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Galatasaray Proje Üretim Grubu Başkan Yardımcısı Fazıl Dede, şuan en büyük sorunun borç ile finansal durum olduğunu ifade etti.

''GALATASARAYIMIZI YÖNETECEK YAPININ DOĞRU SEÇİLMESİ HAYATİ ÖNEMDEDİR''
Finansal sorunlarının çözümünün Mayıs ayında seçilecek yeni yönetime kaldığını belirten Fazıl Dede, ''3 yıl boyunca Galatasarayımızı yönetecek yapının doğru seçilmesi hayati önemdedir. Galatasarayımızın artık kaybedecek zamanı yok. Kulübümüzün geleceği balık tutmasını öğrenmektedir. Sürekliliği olan yeni gelir kalemleri bulunmalıdır. Bu yeni gelir kalemleri bulma işlemi içinde, projeler üretebilmeliyiz. Kısaca para kazanmalıyız. Gelirlerimizi arttırmak, giderlerimizi de azaltmak zorundayız'' dedi.

G.Sarayda sürpriz başkan adayı Resmen açıkladılar

''PROJE ÜRETİM GRUBU OLARAK BAŞKAN ADAYIMIZ ALİ FATİNOĞLU''
Galatasaray'a başkan olacak kişinin projeler üretecek kabiliyette olması gerektiğini söyleyen Fazıl Dede, ''Bu özellikte pek çok genel kurul üyemiz tabii ki vardır. Proje Üretim Grubu olarak, çalışkan, zeki, iş hayatında başarı hikayesi olan ve Galatasaray'ın parasını kendi namusu gibi koruyacak bir kişiyi başkan olması için öneriyoruz. Bu kişi Ali Fatinoğlu'dur. Kendisi İstanbul Üniversitesi , İşletme Fakültesinde master yapmıştır. Ağabeyi ile 30 yıl önce kurduğu firması ile bugün, 4 ayrı sektörde dünya markası olmuştur. 78 ülkeye ihracat yapan Fatinoğlu Holding'in ortağıdır. Defalarca yılın en başarılı işadamı ödülü almıştır.

G.Sarayda sürpriz başkan adayı Resmen açıkladılar

Londra Borsası ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜKONFED) ortak yaptıkları çalışma sonunda 2013-2016, Türkiye'nin en parlak 100 firması belirlenmiş ve Ali Fatinoğlu'nun firması 57'nci seçilmiştir. Geçtiğimiz Şubat ayında Başbakan Yardımcımız sayın Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından kendilerini başarılarından dolayı tebrik etmiştir. Galatasarayımızın parasını kendi parası gibi koruyacağına inandığımız Fatinoğlu, yeni açık tribün ve kapalı tribünden yetişmiş bir Galatasaraylıdır. Dedesi Hüseyin Nesimi, Galatasaray Lisesi mezunu olduğu için de lisenin torunudur'' diye konuştu.

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