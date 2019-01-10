G.Saray'da son dakika! İşte o yıldız...
Alan Carvalho ile söz kesip resmi açıklama için geri sayıma geçen Galatasaray, Benjamin Tetteh için devreye girdi.
Bu sezon Sparta Prag forması ile 9 gol 2 asistle oynayan Benjamin Tetteh’i gelecek vaat eden ve Galatasaray’ın ileride para kazanabileceği düzeyde bir oyuncu olduğunu belirtilere transfer listesine alındı.
Galatasaray Kulübü, Prag’dan 21 yaşındaki golcüsünü istedi, Çekya ekibi ise ilk olarak “ Satmayı düşünmüyoruz” yanıtı verdi.
Sarı kırmızılılar ise Teknik Direktör Fatih Terim’in listesinde yer alan Benjamin Tetteh için ısrarcı davrandı. Sparta Prag’dan, bu transfere evet yanıtı verecekleri fiyatı, bonservis bedelini sordu.
RAKAM BELLİ
Çekya kulübü ise Tetteh için Galatasaray’dan tam 12 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Bu rakam ise Galatasaray kulübünün Ocak ayı için ayırdığı transfer bütçesine fazla geldi.
Buna rağmen Galatasaray cephesi Tetteh’in yıllık ücretinin düşük olması nedeniyle transferi çözmek için yeni formül üretti. Galatasaray, Ganalı golcü için son olarak Sparta Prag kulübüne satın alma opsiyonu formülü ile ikna etmek için kiralama teklifi yaptı.
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