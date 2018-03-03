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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber:Transferde sürpriz! Cenk Tosun'un yerine...

Spor Arena
03.03.2018 - 10:30, Son Güncelleme:

G.Saray'da şok! Fatura skandalı...

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Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan Belhanda için Dinamo Kiev'e 250 bin Euro bonus verecek olan sarı-kırmızılılar, ödenmeyen elektrik ve doğalgaz faturaları nedeniyle de kriz yaşadı.

Galatasaray Kulübü'nde Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, bir yandan 9 Mart'ta UEFA ile yapılacak FFP zirvesine hazırlanırken bir yandan da borçlarla boğuşuyor.

Göreve gelir gelmez birikmiş futbolcu alacaklarının da dahil olduğu 30 milyon TL'lik ödeme yapan başkan Mustafa Cengiz'in karşısına sürekli yeni ödemeler çıkıyor. Bunlardan biri de sezon başında Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro'ya alınan Younes Belhanda… Sarı-kırmızılı formayla toplamda 25 resmi maça çıkan Faslı yıldızın sözleşmesi gereği, Ukrayna ekibinin hesabına 250 bin Euro yatırılacak. Galatasaray'ın şampiyon olması halinde de Dinamo Kiev Belhanda için 500 bin Euro daha alacak.

ELEKTRİK KRİZİ SON ANDA ÖNLENDİ
Tüm bunların üstüne bir de ödenmemiş faturalar yönetimi zora soktu. Geçmiş döneme ait ödenmemiş fatura nedeniyle cuma günü yetkililer, Florya'ya elektriği kesmeye geldi.

Yeni yönetim 55 bin TL'lik borcu kapatarak skandalı önledi. Türk Telekom Stadı'nda da ödenmemiş doğalgaz faturası nedeniyle kriz çıktığı, yönetimin haberi alır almaz birikmiş borcu kapadığı kaydedildi.

Dursun Özbek döneminde 50 gün gecikmeyle maaşları yatan kulüp personelini de yeni başkan Cengiz mağdur etmedi. Mart ayının 2'sinde 3 milyon lirayı bulan personel maaşı dün hesaplara yatırıldı. (Sabah)

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