G.Saray'da sıra onlara geldi! Fatih Terim ve Hasan Şaş...
Sarı kırmızılı takımda gözler bu ikilide...
Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarda futbolculara verilen cezalar sona erdi. Sıra geldi Fatih Terim ve Hasan Şaş'a... Fenerbahçe derbisi sonrası oyunculara verilen cezaların tamamı bitti, sıra hocalara geldi.
Fatih Terim; Sivasspor, kupa ve Ankaragücü maçlarını kaçıracak, 19. haftadaki Göztepe deplasmanında kulübede olacak.
Hasan Şaş ise bu hafta Sivasspor maçıyla cezasını tamamlayacak. (Fanatik)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle