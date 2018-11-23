G.Saray'da penaltı isyanı! Hakeme sert tepki...
Mücadelenin 89. dakikasında Serdar Aziz'in ceza sahasında Atiker Konyasporlu futbolcuyla girdiği ikili mücadelede hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi.
Serdar Aziz, karara tepki gösterip topu hakem Göçek'e fırlatınca direkt kırmızı kart gördü. VAR Hakemleri pozisyonu tekrar izlerken Göçek saha kenarındaki ekrana gidip tekrarı izlemedi.
Hüseyin Göçek, VAR Hakemleri'ni dinleyip kararını değiştirmedi. Penaltı sonrası Galatasaraylı taraftarlar uzun süre Göçek'e küfürlü tezahüratta bulundu. Karşılaşma sonunda Galatasaray yedek kulübesi Hüseyin Göcek ve ekibini soyunma odasına girerken alkışlayarak protesto etti.
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