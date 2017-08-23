G.Saray’da mülakat ile üyelik devri

G.SARAY’da son bir yılda yaşanan bazı olaylar, kulübe üye alımında yeni bir uygulamaya gidilmesine yol açtı. Üyelik başvurusunda bulunan kişiler tek tek kulübe çağrılıyor ve Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eker liderliğindeki bir heyet tarafından mülakata alınıyor.

Bu görüşmede, başvuruda bulunan kişinin geçmişi, iş yaşamı ve G.Saray’a bağlılığı ile ilgili sorular soruluyor. “Kombineniz var mı? Galatasaray kredi kartı kullanıyor musunuz?” gibi soruların da yöneltildiği mülakatın ardından adayın değerlendirmesi yapılıyor. Kulüp tarihinde bir ilk olan bu uygulamanın nedenleri ise şöyle:

NEDEN MÜLAKAT?

1- FETÖ’CÜ ENDİŞESİ

G.saray Kulübü’nde 7 üye geçtiğimiz aylarda FETÖ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle ihraç edilmişti. Yönetim, benzer bir durumla tekrar karşılaşmak istemiyor. Bunun için de üyelik için başvuranların özel yaşamları sorgulanıyor.

2- DİVAN’DAKİ OLAYLAR

Kulübün son yapılan divan kurulu toplantısında yaşanan tatsızlıklar... Kulüp tarihinde ilk kez yaşanan bu olaylar sonrasında birçok divan kurulu üyesi kulübü arayıp, “Sicil Kurulu üye alımında daha dikkatli davranmalı” diye şikayette bulundu.

3- ÜST DÜZEY İSİMLER

Yapılacak mülakat sayesinde, Galatasaray’a üye olmak isteyen üst düzey kariyer sahibi kişiler belirlenecek. Üye adayları ile direkt temas kurularak Galatasaray’a olan bağlılıkları artırılacak. Kombine, loca ve Galatasaray kredi kartı almaları teşvik edilecek.