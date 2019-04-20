G.Saray'da liderle farkı 3'e indirme şansı! iddaa'da oranı düşen...
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Maç öncesi son gelişmelere ve iddaa'da oranı düşen tercihe göz atalım...
- Başakşehir'in Beşiktaş'a kaybettiği haftada 10 kişi Fenerbahçe'yi yenemeyen Galatasaray, puan farkını 4'e indirme şansını kaçırmıştı.
- Kayserispor'u yenip, bu sefer farkı 3'e indirme şansını ıskalamamak ve baskıyı Başakşehir'in üzerine atmak isteyeceklerdir...
- Christian Luyindama ve Henry Onyekuru cezalı, Semih Kaya ile Sofiane Feghouli'nin durumları maç saati netleşecek.
KAYSERİSPOR
- Asamoah Gyan, Şamil Cinaz ve Sakıb Aytaç, İstanbul kafilesinde yer almadı.
- Ankaragücü'ne evlerinde 2-0 kaybedip 5. sıraya çıkma şansını teptiler...
- Deplasmanda oynadıkları son 7 lig maçında sadece 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldılar. (3 galibiyet - 3 beraberlik)
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki takım arasında oynanan son 4 maçta da 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)
- İki takım arasında oynanan son 3 maçı Galatasaray kazandı. (MS 1)
- Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçın 3'ünde en az 3 gol izledik. (2.5 ÜST)
- "2.5 ÜST" için açılan iddaa oranı 1,40'dan 1,30'a geriledi!
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Başakşehir'in Beşiktaş deplasmanından puansız ayrıldığı haftada Fenerbahçe deplasmanında galibiyet çıkartamayan Galatasaray'da moraller bozuk. Derbide ikinci yarıyı 10 kişi oynayan rakiplerine karşı öne geçseler de skoru koruyamayarak 1 puan razı oldular. Kalan haftaları kayıpsız geçerek bir yandan da Başakşehir'in takılmasını bekleyecekler.
Düşme sınırının 9 puan önünde yer alan Kayserispor, geçen hafta Ankaragücü karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılıların son maçlarda Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor. Rakiplerine karşı son 3 maçı da kaybederken bu süreçte tam 10 gol yediler.
Galatasaray'da cezasını tamamlayan Marcao dönüyor. Luyindama ve Onyekuru ise kart cezalısı. Eksikleri olsa da Galatasaray, taraftarı önünde kayıp yaşamaz.
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