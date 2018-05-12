G.Saray'da "Konsantrasyon" mesajı!
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray bugün seyircisi önünde Yeni Malatayaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeler ise şöyle...
Cimbom 21. şampiyonluğa adeta gün sayıyor. Sarı-kırmızılı takım bugün saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu sezon sahasında hiç maç kaybetmeyen Cimbom, sahadan 3 puanla ayrılarak hem liderliğini sürdürmeyi hem de Göztepe deplasmanına şampiyon gitmenin hesaplarını yapıyor.
Gazetemiz Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takımdaki son bilgileri paylaştı. Fatih Terim'in geçtiğimiz hafta attığı "Konsantrasyon" tweet'ini tişört haline getiren Galatasaray yönetimi, bu tişörtleri bugün GS Store'larda satışa sunacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Mariano'nun ise bugün riske edilmesi beklenmiyor. Terim'in Brezilyalı oyuncunun yerine son haftalarda başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Martin Linnes'e yine görev vermesi bekleniyor. Kart cezalısı Feghouli'nin yerine ise, şampiyonluk yolunda önemli katkılar yapan Sinan Gümüş'ün forma giymesi bekleniyor.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor karşısında maça şu on bir ile çıkması bekleniyor:
-Muslera, Serdar Aziz, Jason Denayer, Martin Linnes, Yuto Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Bafe Gomis
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