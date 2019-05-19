G.Saray'da ilginç tartışma! Belhanda küstü...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk ettiği maçta ilginç bir tartışma yaşandı.
Sarı kırmızılılar, 74. dakikada serbest vuruş kazanırken, topun başına Belhanda ve Selçuk İnan geçti.
İkili arasında kimin kullanacağına dair tartışma yaşandı ve sinirlenen Belhanda el kol hareketleriyle 'kullanmıyorum' işareti yapıp topun başından ayrıldı.
Cezayirli oyuncu Feghouli topun başına geçince Selçuk frikik atışına kullanmak için yeniden geldi.
Bu anlarda Başakşehirli futbolcular oyunun geciktirildiğini söyleyip itirazda bulundu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Selçuk İnan'ı sarı kartla cezalandırdı.
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