G.Saray'da hedef Süper Lig'in yıldızı
Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, 2018-19 sezonu planlaması için hazırlıklarını yaparken UEFA’nın FFP kriterleri kapsamında vereceği kararı bekliyor.
UEFA’dan gelecek her türlü kısıta göre planlarını hazırlayan Teknik Direktör Fatih Terim’in transfer listesinde Kasımpaşa’da forma giyen Trezeguet var.
Kasımpaşa Kulübünün sezon başında Anderlecht Kulübünden kiraladığı ve satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı futbolcu, Terim’in gözdeleri arasında.
23 yaşındaki futbolcunun yetenekli ve gelişime açık olduğu görüşünde olan Fatih Terim’in yeni gelecek yönetim ve başkana sunacağı raporda Trezeguet’nin isminin yer alacağı belirtiliyor.
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