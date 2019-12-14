G.Saray'da hedef A.Gücü karşısında moral depolamak! 3 golle kazanırlarsa iddaa'da...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ

Avrupa defterini kapatan Galatasaray için lige dönme, taraftarına kendini affettirme maçı!

Andone ve Luyindama sakat, Paris deplasman kafilesinde yer almayan Babel, Feghouli ve Adem Büyük ise maç saati netleşecek.

Son 2 resmi maçta sonradan oyuna girerek maç kondisyonu kazanan Falcao, bu sefer ilk 11'de yer alabilir.

Ankaragücü, İlhan Parlak destekli Dever Orgill hücum hattına güveniyor. İlhan'ın 4 golü var, Orgill'in ise 3...

Mustafa Kaplan yönetiminde çıktıkları 3 maçı da kaybettiler, bu 3 maçta kalelerinde 11 gol gördüler.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Galatasaray, ilk 14 hafta sonunda 11 golle en az gol yiyen takım.

- Ankaragücü, ilk 14 hafta sonunda 9 golle ligin en az gol atan takımı.

- Aralarındaki son 10 maçın 8'inde 2.5 gol barajı aşıldı.

- Bu 10 maçta 5 defa en az 4 gol izledik ve Galatasaray 6 kez ilk golü atan takım oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek bu karşılaşmayı kuponlarına alan üyelerin yaklaşık %96'sı Galatasaray galibiyeti bekliyor.

"2.5 ÜST" ya da "handikap" gibi risklere girmeyen Misli.com üyeleri sarı kırmızıların maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN TERCİHİ...

Galatasaray, Avrupa kupalarına veda ederken yapamadığı savunması ve üretemediği hücum varyasyonlarıyla taraflı tarafsız herkesin kötülediği bir takıma dönüştü...

Ligde oynadığı son 6 maçın tamamı "2.5 ALT" bitip sadece 3 galibiyet çıkartabildi ama pozitif pencereden de bakınca bu 6 maçta kalesinde sadece 3 gol görmüş bir Galatasaray var. Bu "pozitif pencere" Ankaragücü maçında, taraftar desteğiyle birlikte "yeniden doğuş" olarak ortaya çıkacaktır...

Son 6 lig maçını kaybeden, son 3 maçta kalesinde 11 gol gören Ankaragücü'nün, hırslı ve "bilenmiş" Galatasaray'a karşı gelebilmesi bence pek mümkün değil...

Sarı kırmızılılardan farklı bir galibiyet, Falcao ve Belhanda'dan patlama bekliyorum.

"MS1 + 2.5 ÜST / 1,70" oranıyla mutlaka kuponlarda yer almalı!

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Galatasaray'ın eski yıldızı Melo'nun Juventus günlerinden... Atalanta'ya nefis gol!