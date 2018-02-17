G.Saray'da flaş Ryan Donk gelişmesi! Sözleşmesi...
Galatasaray'da son günlerde gündem olan Ryan Donk konusuda flaş bir gelişme yaşandı...
Fernando’nun sakatlığı ve Ndiaye’nin ayrılığı sonrasında performansı ile formayı alan Ryan Donk, eski takımı Kasımpaşa karşısında da deplasmandaki maçta ilk 11'de olacak.
Donk’u kazanan ve takıma monte eden Fatih Terim, Hollandalı oyuncudan vazgeçmeyip Tolga Ciğerci’yi yine yedek bırakacak. Bu arada sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Donk ise bu performansı ile yeni kontrata en yakın isim olarak görülüyor.
KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR
Futbolcularının sergiledikleri performansa göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında kararını verecek olan Fatih Terim’in, Donk’un bu grafiğini sürdürmesi halinde Hollandalı oyuncu ile nikah tazeleyeceği öğrenildi.
Galatasaray'da, Donk'un sözleşme uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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