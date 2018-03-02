G.Saray'da flaş gelişme! Geri dönüyor...
2011 yılında ibra edilmeyerek başkanlığı bırakmak zorunda kalan Adnan Polat’ın Mayıs ayındaki başkanlık seçiminde adaylığını koymaya hazırlandığı ileri sürüldü.
Galatasaray’da önceki gün toplanan ‘Başkanlar İstişare Heyeti’ eski başkanlardan Adnan Polat’a zeytin dalı uzatma kararı aldı.
2011 yılı mali genel kurulundan ibrasızlıkla ayrılan Polat mahkemede haklarını korumuş olsa da bunu Galatasaray Genel Kurulu’na da onaylatmak istiyordu.
Birkaç yıl süren bu uğraşın neticesinde, 31 Mart’ta yapılacak mali genel kurulda yönetim Adnan Polat’a itibarının geri verilmesinin yolunu açacak ve ibrasını bir kez daha oylatacak.
Böylece camia içinde barışın temelleri de atılmış olacak. Kulislerde ise Polat’ın mayıstaki seçimlerde Galatasaray Başkanlığı’na yeniden aday olacağı konuşuluyor. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle