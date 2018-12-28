G.Saray'da flaş ayrılık!
Galatasaray, Serdar Aziz ile karşılıklı sözleşme fesih kararı aldı
Hastalandığı için Sivas kadrosundan son anda çıkartılan Serdar Aziz’in maçtan 12 saat sonra Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşması Fatih Terim’in büyük tepkisine neden olmuştu.
Ancak bu sabrı sakatlık değil, Aziz’in tatil paylaşımı oldu. Son Sivasspor maçı için takım otobüsüyle Türk Telekom Stadyumu’na gitmese de ishal, halsizlik ve bulantı şikâyetleri üzerine son dakikada kadrodan çıkarılan Serdar Aziz, maçın üstünden 12 saat geçmeden eşi Tuğçe Aziz aracılığıyla uçaktan ve Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaştı. Ve bu paylaşım da Fatih Terim’in büyük tepkisini çekmişti.
Bu olay sonrası sık sık sakatlanmasıyla bilinen milli stoper Serdar Aziz, teknik direktör Fatih Terim’in sabrını iyice taşırdı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Galatasaray Kulübü Serdar Aziz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesih kararı aldı.
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