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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.04.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

G.Saray'da Emre Belözoğlu alarmı! Sakın...

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G.Saray'da Emre Belözoğlu alarmı! Sakın...

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Başakşehir’in hücumlarını yönlendiren 38 yaşındaki eski öğrencisine özel önlem alacak.

Başakşehir’i hafta boyunca analiz eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularından özellikle Emre Belözoğlu’na baskı kurmalarını istedi.

Orta sahada 38 yaşındaki usta oyuncunun pas bağlantılarını kesmeyi planlayan deneyimli teknik direktör, bu sayede Başakşehir’in de elini kolunu bağlamayı hedefliyor. Bu görevi Emre’yi yakından tanıyan kaptan Selçuk İnan ile Fernando’ya veren İmparator’un, “Emre’yi sakın boş bırakmayın. Yüzünü kaleye döndürmeyin. Sürekli baskı kurup rahat pas alış verişi yapmasını engelleyin” dediği öğrenildi.

BEKLERE SIKI YÖNETİM!
Son haftaların formda ismi Elia ve Visca’yı da durdurmak isteyen Terim, beklerine özel talimatlar verdi. Terim, Yuto Nagatomo’dan yaptığı asistlerle öne çıkan Edin Visca’ya yakın markajda tutmasını istedi.

Mariano’nun G.Birliği maçındaki performansından memnun kalmayan tecrübeli hoca, Başakşehir maçı için Linnes’i de hazırlıyor. Terim, Elia’nın hızlı çıkışlarını durdurmak için iki öğrencisine idmanlarda sprint çalışmaları da yaptırıyor. (Habertürk)

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