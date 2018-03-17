G.Saray'da büyük şok! Yıldız isim...
Galatasaray'da sarı kart gören ve sakatlandığı için Fenerbahçe derbisini tamamlayamayan9 Fernando Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
0-0 beraber sona eren maçta sarı kart gören Galatasaraylı Fernando cezalı duruma düştü.
55. dakikada sakatlık geçiren Fernando oyuna devam edemedi. Brezilyalı yıldız yerini Donk'a bıraktı. Sambacının kesin durumu bugün yapılacak kontrol sonrası belli olacak.
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