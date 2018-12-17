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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Fotoğraf: Cengiz MALGIR
17.12.2018 - 08:27, Son Güncelleme:

G.Saray'da büyük sancı! Feghouli ve Fatih Terim...

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G.Saray'da büyük sancı! Feghouli ve Fatih Terim...

Galatasaray’da büyük beklentileri bir türlü karşılayamadı, 4 milyon Euro’yu bulan maliyeti nedeniyle 10 gün öncesine kadar gönderilecekler listesinin ilk sırasındaydı. Ancak Feghouli 2 maçtır müthiş oynuyor...

Geçen sezonun başında 4 milyon 250 bin Euro bonservisle West Ham’dan transfer edildiğinde, hemen herkesin Cezayirli yıldızla ilgili görüşü aynıydı: Feghouli Süper Ligi kasıp kavurur...

Ancak 28 yaşındaki futbolcu bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı, her ne kadar ilk yılında 6 gol, 9 asistlik istatistik yakalasa da, beklentiler çok daha fazlaydı. Her şeye rağmen alınan 21. şampiyonluk bireysel performansları gölgede bıraktı.

7 hafta 11’e giremedi
Feghouli sezon başında iyi bir kamp dönemi geçirmesine rağmen, bu kez de Fatih Terim’le daha ilk maçtan sorun yaşadı. Süper Kupa’daki Akhisar mücadelesinde kenardaki hocasıyla tartışan Cezayirli, 7. haftadaki Erzurum karşılaşmasına kadar ilk 11’de şans bulamadı. Tecrübeli futbolcu, Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş sakatlandıktan sonra ise yeniden formayı aldı. Düzenli oynamaya başladıktan sonra da kalitesini göstermeye başladı.

10 numarada coştu
Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçında sahanın yıldızı olan ve 10 numara bölgesindeki performansıyla parmak ısırtan Feghouli, son Başakşehir mücadelesinde de tartışmasız Cim Bom’un en iyisiydi. Yıllık 3 milyon 850 bin Euro’luk maaşla Galatasaray’ın en çok kazanan futbolcusu olan Feghouli, 10 gün öncesine kadar devre arasında gönderilecekler listesinin ilk sırasındaydı.

Taraftar kalsın istiyor
Ancak Feghouli’nin son düzlükteki müthiş performansı, teknik direktör Fatih Terim’in de kafasını karıştırdı. Tecrübeli hoca, Feghouli’yi Ocak ayında gönderip göndermemek konusunda büyük kararsızlık yaşıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise Cezayirli futbolcunun mutlaka kalması gerektiği görüşünde. (Fanatik)

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