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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
27.01.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

G.Saray'da bomba iddia! Mohanad Ali...

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G.Saray'da bomba iddia! Mohanad Ali...

Yönetiminden taraftarına kadar herkesin golcü transferine odaklandığı Galatasaray'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Orta Doğu futboluyla ilgili haberler yayımlayan Ahdaaf adlı internet sitesinin edindiği bilgilere göre Cim Bom, Iraklı santrfor Mohanad Ali için transfer teklifinde bulundu.

Site, oyunculara yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Sarı Kırmızılılar'ın Al-Shorta kulübüne önce 1 milyon euro'su bonus olmak üzere 2 milyon euro önerdiğini yazdı.

Öte yandan 18 yaşındaki golcü için Al-Ain, Genk, Cagliari ve Slavia Prag'ın da tekliflerde bulunduğu ancak Irak kulübünün henüz hiçbir teklife cevap vermediği öne sürüldü.

Mohanad Ali kimdir?
20 Haziran 2000 doğumlu olan Mohanad Ali, 2013'te profesyonel sözleşme imzaladığı Al-Shorta ile birkaç ay sonra ilk lig maçına çıktı.

2016 yazında kiralandığı Al Kahraba'da 33 maçta 12 gol kaydeden Ali, bir yıl sonra geri döndüğü takımının en önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

Irak Milli Takımı ile 15 maçta 8 kez fileleri sarsan genç santrfor, ülkesinin son 16 turunda elendiği Asya Kupası'nda gösterdiği performansla yıldızlaşmıştı.

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