Galatasaray'da ayrılık KAP'a bildirildi! Tarık Çamdal...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
AA
16.01.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Galatasaray'da ayrılık KAP'a bildirildi! Tarık Çamdal...

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Galatasaray'da ayrılık KAP'a bildirildi! Tarık Çamdal...

Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor. Sarı-Kırmızı kulüp Twitter adresinden Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi Tarık Çamdal, uzun süredir sarı kırmızılı ekibin oyuncusu ve takımdan gönderilmek istemesine rağmen kulüpte kaldığı için taraftarların tepki gösterdiği bir isimdi... Ayrıca Tarık Çamdal'ın kulüpten ayrılırken 5 aylık alacağını da alarak kulüpte hiç alacağını bırakmadı.

İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SON 2 SEZONDA SADECE 3 MAÇA ÇIKTI!

Sarı-kırmızılı kulübe 2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tarık Çamdal ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı. 

Galatasaray ile 5 sezon için toplam 6 milyon 895 bin Euro garanti paraya anlaşan Tarık, bu süre içinde beklentileri karşılayamadı ve eleştirilerin hedefi oldu. 2016-2017 sezonunda Eskişehirspor'a kiralanan sağ bek oyuncusu, Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 17, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi. 

Tarık Çamdal, son 2 sezonda Galatasaray'da sadece 3 Türkiye Kupası maçına çıktı. 

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