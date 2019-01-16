Galatasaray'da ayrılık KAP'a bildirildi! Tarık Çamdal...
Galatasaray'da ayrılıklar sürüyor. Sarı-Kırmızı kulüp Twitter adresinden Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hatırlanacağı gibi Tarık Çamdal, uzun süredir sarı kırmızılı ekibin oyuncusu ve takımdan gönderilmek istemesine rağmen kulüpte kaldığı için taraftarların tepki gösterdiği bir isimdi... Ayrıca Tarık Çamdal'ın kulüpten ayrılırken 5 aylık alacağını da alarak kulüpte hiç alacağını bırakmadı.
İşte Galatasaray'dan yapılan o açıklama:
"Profesyonel Futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SON 2 SEZONDA SADECE 3 MAÇA ÇIKTI!
Sarı-kırmızılı kulübe 2014-2015 sezonu öncesinde Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Tarık Çamdal ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Galatasaray ile 5 sezon için toplam 6 milyon 895 bin Euro garanti paraya anlaşan Tarık, bu süre içinde beklentileri karşılayamadı ve eleştirilerin hedefi oldu. 2016-2017 sezonunda Eskişehirspor'a kiralanan sağ bek oyuncusu, Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 17, 5 de UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi.
Tarık Çamdal, son 2 sezonda Galatasaray'da sadece 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.
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