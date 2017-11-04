G.Saray'da Belhanda detayı! Yıktı, geçti...

Hafta içinde, “O Türkiye’de alışık olduğunuz tipte bir 10 numara değil!” diyerek Belhanda’yı savunan Tudor ve yardımcıları ise Faslı yıldızla özel görüştü.

‘GÖSTERİŞSİZ 10 NUMARA’

Belhanda’nın maçın gizli kahramanı olduğu da istatistiklere yansıdı. Faslı oyuncu sahada, tüm enlere imza atan futbolcu oldu. Teknik direktör Tudor ile ekibi, Younes Belhanda’ya, “Galibiyette çok büyük bir payın vardı. Bu futbolunu sürdürmeni istiyoruz. Biz senden çok memnunuz” deyip onu kutladı.

Daha sonra Belhanda’ya soyunma odasında perde arkasında imza attığı başarılı işlerden ötürü, “Gösterişsiz 10 numara” diye takıldılar.

İşte Younes Belhanda’nın, Gençlerbirliği maçında imza attığı ‘en’ler:



En çok adam geçme: 4

En çok faul alma: 5

En çok ikili mücadele kazanma: 10

En çok isabetli orta: 3

En çok anahtar pas: 5